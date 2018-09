Os Verdes exigem esclarecimentos sobre a operação de captura de pombos na Rua Morais Soares



O Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes entregou, na Assembleia Municipal, um requerimento em que questiona a CML sobre a operação de captura de pombos na Rua Morais Soares.



REQUERIMENTO:



O Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes teve conhecimento de que no dia 18 de Agosto, foi efectuada uma operação de captura com rede de meia dúzia de pombos, na Rua Morais Soares.



Importa lembrar que com a inauguração no ano passado do primeiro pombal contraceptivo, localizado no Parque Silva Porto, a autarquia comprometeu-se na altura a uma alteração na sua política e que, com aquele pombal, em conjunto com os sete que estão previstos implementar na cidade, se estava a desencadear uma nova prática de controlo da população destas aves, evitando assim a captura e o abate.



Aquando da inauguração, o Vereador responsável pelo pelouro da Higiene Urbana afirmava também, relativamente aos pombais contraceptivos que “este é, sem dúvida, o método mais eficaz, melhor que todos os outros que temos vindo a aplicar. O que nos leva a ter uma maior esperança de garantir uma convivência pacífica entre pombos e humanos”.



Ora, considerando tais afirmações e tendo em conta a recente denúncia que o PEV recebeu, entendemos que esta situação constitui um revés no que há um ano foi afirmado pelo executivo camarário, sendo fundamental implementar a rede de pombais contraceptivos com a maior urgência possível.



Assim, ao abrigo da al. g) do artº. 15º do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, vimos por este meio requerer a V. Exª se digne diligenciar no sentido de nos ser facultada a seguinte informação:



1. Qual o custo total resultante da mobilização deste dispositivo e destas operações de controlo de pombos em Lisboa?



2. Qual a periodicidade destas operações?



3. Que situação justificou a referida operação na Rua Morais Soares e qual o destino dos animais capturados?



4. Existem relatórios e/ou registos para consulta pública, que contenham os resultados destas capturas e procedimentos posteriores bem como, uma análise dos efeitos que estas operações de captura têm a longo prazo no controlo da população de pombos?



Gabinete de Imprensa do Grupo Municipal de Lisboa do Partido Ecologista Os Verdes

Lisboa, 17 de Setembro de 2018

Foto: By Andreas Trepte - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=794674

http://www.osverdes.pt/pages/posts/os-verdes-exigem-esclarecimentos-sobre-a-operacao-de-captura-de-pombos-na-rua-morais-soares-9614.php