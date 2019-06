Venezuela supera metas internacionais em preservação da diversidade biológica

Caracas, AVN

A República Bolivariana da Venezuela superou em75% a meta Aichi do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), informou nesta quinta-feira o ministro do Poder Popular para o Ecossocialismo, Herick Rangel, no Jardim Botânico, em Caracas.

Rangel fez as declarações durante a apresentação oficial do Sexto Relatório da Diversidade Biológica, um documento que reúne as experiências locais e bem-sucedidas no manejo da diversidade biológica e ecosustentável.

"A Venezuela tem uma cobertura protegida de 57% de seu território. Desta maneira supera a meta Aichi. Existe um compromisso mundial em que 10% das zonas costeiras sejam protegidas; no caso da Venezuela já alcançamos 17% de nosso território marino-costeiro, praticamente o dobro do que propõe a meta Aichi". disse Rangel.

Rangel manifestou que o relatório representa o início da fase que levará a nação à Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança ClimáticA (COP 15) que será realizada em Pequim em 2020.

Neste encontro, a Venezuela vai assinar um convênio para dar continuidade a preservação da vida de acordo com o Plano da Pátria escrito pelo comandante da Revolução Bolivariana, Hugo Chávez e que continua o presidente da República Nicolás Maduro.

Os objetivos Aichi são mais de 15. Servem para conscientizar os governos do mundo e as sociedades na conservação da biodversidade.

O ministro explicou ainda que a Curagua (planta família do abacaxi, oriunda de Aguasay estado de Monagas) foi decretada patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

"Também nesta experiência mostramos a conquista de como a Curagua foi declarada patrimônio da humanidade da Unesco. Isso é uma conquista para o ministério, para os técnicos que nos acompanham na construção de propostas e sistematizações de todas as experiências", disse Rangel

http://www.patrialatina.com.br/venezuela-supera-metas-internacionais-em-preservacao-da-diversidade-biologica/