Universidade de Coimbra lança no mercado "Biscoitos Académicos"

Na próxima terça-feira, dia 22 de maio, a Universidade de Coimbra (UC) vai lançar os "Biscoitos Académicos", um novo produto alimentar que resulta de uma parceria com as pastelarias Vasco da Gama.

Relacionando a qualidade alimentar com a imagem da academia e da proteção do património imaterial da Universidade de Coimbra, os biscoitos académicos são um exemplo de revitalização de uma receita ancestral, estudada pela investigadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da Faculdade de Letras da UC e diretora do doutoramento Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades, Carmen Soares.

O lançamento do produto, que entrará de imediato no circuito comercial, realiza-se na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (BGUC), pelas 17 horas, durante a sessão de encerramento do workshop "Patrimónios Alimentares - Investigação Aplicada &Transferência de Conhecimento". O processo de confeção dos biscoitos pode ser visualizado: aqui.

O workshop é promovido pelo curso de doutoramento Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades e pretende explorar o potencial da ligação e colaboração entre a investigação científica universitária e os agentes do poder público, da sociedade civil e do setor empresarial.

Ministrado desde 2015 pela Universidade de Coimbra, o doutoramento Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades é um programa doutoral único em Portugal, criado com o intuito de elevar a temática multidimensional da alimentação ao estatuto de área de investigação científica universitária.

O encontro pretende «aproximar docentes e estudantes das instituições, organismos e empresas dos setores da Cultura, Turismo, Saúde e Bem-Estar e Agroalimentar, com o intuito de explorar modalidades de cooperação entre as partes e discutir futuras ações interinstitucionais de transferência e produção colaborativa de conhecimento», afirma Carmen Soares.

Entre os oradores estão Augusto Mateus, da Sociedade de Consultores Augusto Mateus & Associados; Deolinda Silva, diretora executiva da PortugalFoods; Maria João Gregório, da Direção-Geral da Saúde; Pedro Machado, do Turismo do Centro de Portugal.

O programa do workshop está disponível em: https://alimentariauc.wixsite.com/workshop-iapc

Cristina Pinto

Universidade de Coimbra