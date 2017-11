Debate sobre a governança comunitária de florestas nos países de língua portuguesa

Debate Virtual de 26 de novembro a 9 de dezembro de 2017

As florestas e sua gestão mudaram substancialmente nos últimos 25 anos. Embora globalmente, a extensão das florestas do mundo continue a diminuir à medida que as populações humanas e a procura de alimentos e terras continuam a crescer, a perda foi reduzida em mais de 50% (FAO, 2015).

Em alguns estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o manejo florestal tem levantado questões cruciais relacionadas com a adoção de políticas públicas mais eficazes para lidar com fenómenos como os incêndios (Portugal) ou uso do espaço pelas comunidades locais para a prática agrícola em regime de itinerância (PALOP) e ainda enfrentam enormes esquemas de corrupção associados ao desmantelamento de florestas primárias e corte de essências específicas para a indústria madeireira (Moçambique e Guiné-Bissau), em particular, para o mercado asiático.

Ao longo dos últimos 25 anos, alguns países adotaram modelos de gestão comunitária de florestas que atribuem mais direitos e responsabilidades aos atores locais,como é o caso de Brasil, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe.

A Academia evidencia esse fato apontando para este fenómeno como a mudança mais significativa e visível nas políticas ambientais nacionais desde o final da década de 1980.

É objetivando a promoção de um debate virtual, que confira centralidade a esta temática, que a ACTUAR - Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento , em parceria com a Tiniguena - Associação Promoção do Desenvolvimento Participativo na Base e Gestão Durável dos Recursos Naturais,e com a Fundação Land Portal, facilitará uma discussão aberta aos participantes inscritos no Landportal (https://landportal.info/user/register) que terá como principais objetivos:

Fomentar o debate, intercâmbio de experiências, perspetivas e posições, relativas a políticas públicas de governança comunitária de florestas nos países-membros da REDSAN/ CPLP.;

Identificar, mobilizar e integrar atores da sociedade civil dos países-membros da REDSAN/ CPLP no subsídio às necessidades de formação e construção de capacidades de intervenção e gestão do parque florestal;

Sistematizar e publicar um relatório técnico com as principais conclusões do debate, em língua portuguesa.

O diálogo virtual , que se realizará entre 26 de Novembro e 9 de Dezembro de 2017, será conduzido em língua portuguesa, de forma assíncrona, e os resultados serão sistematizados também em língua portuguesa. Serão realizados esforços no sentido de assegurar a participação de representantes dos países de língua portuguesa que participam da REDSAN-CPLP.



O debate será facilitado por Miguel de Barros da Tiniguena - Associação para a Promoção do Desenvolvimento Participativo na Base e Gestão Durável dos Recursos Naturais



Como participar?

contribuir para o debate respondendo a algumas das questões que irão ser debatidas de 26 de novembro a 9 de dezembro, através deste questionário: PREENCHER O FORMULÁRIO .Os resultados do questionário serão publicados antes do debate, de forma a alimentar a discussão. O Debate estará aberto para qualquer pessoa, sendo possível seguir a discussão on-line. No entanto, apenas os participantes registados no Land Portal poderão contribuir com comentários e perguntas.REGISTE-SE

NO LAND PORTAL

Siga a discussão on-line e, como participante registado, tenha a oportunidade de colocar questões e fazer comentários.

Poderá responder a qualquer uma das perguntas do diálogo em qualquer momento.

Aguardamos a sua inscrição e agradecemos que compartilhe este convite com outros e outras eventuais interessados e interessadas.



Para esclarecer qualquer eventual questão, poderá contactar-nos (Sérgio Pedro) através do email:geral@redsan-cplp.org