Viana do Castelo: Verdes presentes no protesto contra Lítio

No próximo sábado, 15 de fevereiro, pelas 9h00, o Partido Ecologista Os Verdes participará junto dos movimentos cívicos Movimento SOS Terras do Cávado, Corema/Movimento de Defesa do Ambiente e Património do Alto Minho, Movimento SOS Serra d'Arga, SOS - Serra da Cabreira e Em Defesa da Serra da Peneda e do Soajo, na ação de protesto em defesa dos valores ambientais, patrimoniais e socioeconómicos ameaçados pelos impactos da mineração de lítio a céu aberto prevista para aquelas localidades.



Este protesto é agendado numa altura em que o Governo tenciona dar a conhecer a nova lei das minas às autarquias do Alto-Minho.



Uma delegação do Partido Ecologista Os Verdes, que contará com a presença de Filipe Gomes, membro do Conselho Nacional, Miguel Martins da Comissão Executiva do PEV e membros dos coletivos regionais do Norte, estarão solidários com os movimentos cívicos e irão unir-se à iniciativa de protesto. A concentração está marcada junto à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ARH Norte em Viana do Castelo, próximo da Pousada da Juventude e Ponte Eiffel.