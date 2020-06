Brasil: sobre o afrouchamento da quarentena

Iraci del Nero da Costa *

Ao que parece, tanto o governador do Estado de São Paulo - João Doria - como os mandatários de outros estados e municípios do Brasil, estão a efetuar, como querem alguns analistas, uma retomada precoce da economia e uma flexibilização precipitada do isolamento social antes de atingido em suas unidades federativas o pico de mortes devidas à pandemia do coronavírus.

Segundo nos parece, tal hipótese corresponde aos fatos e, além de todas as consequências indesejáveis deles derivadas, impõem-nos uma questão que merece ser debatida: a quais elementos explicativos dever-se-iam tais atitudes que poderão redundar em um número evitável de mortes?

Há, ao menos, três possibilidades as quais se oferecem a quem pretender identificar os elementos explicativos acima referidos.

Pode-se imaginar que a população esteja "cansada" da quarentena e apareça aos olhos dos políticos como uma força de pressão significativa quando tomada como composta por uma parcela muito expressiva do eleitorado local.

Um segundo fator que certamente está a questionar o isolamento social e as limitações às quais vê-se submetido pelo arrocho comercial encontra-se na ampla camada empresarial a qual compõe, igualmente, o aludido corpo eleitoral e que se define, ademais, como relevante integrante do leque de apoiadores financeiros das campanhas eleitorais.

Um terceiro e altamente considerável componente das pressões exercidas sobre os governantes em tela nos é dada pela descabida opinião do presidente da República para quem os males que afligem a economia brasileira são decorrentes das desnecessárias quarentenas impostas por governadores e prefeitos. Pois bem, tanto uns como outros, para esquivarem-se de tais asserções ineptas e falaciosas de Jair Bolsonaro - cujo único objetivo é fugir de suas responsabilidades de chefe da nação - adotam as medidas de reabertura da economia e limitação indevida de restrições próprias da quarentena.

* Professor Livre-docente aposentado.

Foto: Por Agência Senado, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89267516