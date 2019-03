Reflexões sobre Transporte Espacial no Brasil

A criação e manutenção operacional de um Centro de lançamentos só será viável frente a uma decisão soberana e estratégica do Estado nacional.



Tenente-Brigadeiro-do-Ar R1 Sergio Ferolla

Engenheiro João Ribeiro Junior

(Acadêmicos da Academia Brasileira de

Engenharia Militar - ABEMI)



Quaisquer considerações quanto ao emprego de

satélites no âmbito do governo sempre impuseram as

necessárias cautelas. No que se refere a lançadores

nacionais, além da indisponibilidade dos referidos

equipamentos, a médio e longo prazo, são óbices

rotineiros a carência de recursos e pessoal especializado.

A essas limitantes se somam as restrições e bloqueios

no contexto do MTCR (Missile Technology Control

Regime), impondo pesados acordos de salvaguarda

devido à comunalidade tecnológica entre os veículos

espaciais e os misseis de longo alcance. Paralelamente,

no que se refere à prestação de serviços de lançamento,

por representar uma atividade comercial deficitária,

grandes investimentos e recursos públicos serão

mandatórios. Assim, a criação e manutenção operacional

de um Centro de lançamentos só será viável frente a uma

decisão soberana e estratégica do Estado nacional.

Como ilustração de tais condicionantes, atualmente há

12 países no planeta que tiveram acesso ao espaço com

seus próprios meios, chamados “Países Lançadores” e,

entre eles, somente os Estados Unidos, a Federação

Russa e a União Europeia possuem a capacidade de

comercializar lançamentos.



O Centro deverá ser provido de uma faixa territorial ou

marítima, sobre a qual se desenvolverá a trajetória inicial

do veículo, sem sobrevoo de áreas habitadas até o último

retombamento dos estágios propulsores.

Preferencialmente são selecionadas faixas em mar aberto

e voltadas para o leste, sentido da rotação da terra.

Esta posição preferencial deve, também, garantir o

acesso de grandes cargas por mar, terra e ar; bem como

viabilizar uma faixa larga de azimutes para lançamentos

em diferentes inclinações de órbita. Quando instalado

próximo ao equador, melhora o desempenho para

lançamentos de satélites em órbitas equatoriais e, em

particular, das geoestacionárias.



No rol desses problemas, a questão territorial é a que

mais afeta o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).

Em 1980 o Estado do Maranhão decretou a

desapropriação de uma área de 52 mil hectares para

instalação do CLA, e em 1986/87 se iniciaram os

reassentamentos de famílias, como previsto no Plano

Diretor do Centro, mas as demais transferências nunca se

concretizaram. Em 1991, Decreto presidencial efetivou o

terreno como “de utilidade pública”, retificando a área a

ser desapropriada que, somada com as devolutas,

totalizariam 62 mil hectares.



Em 2008 o INCRA tornou público, via Edital publicado

no DOU, o Processo Administrativo para regularização

fundiária de terras de quilombo em Alcântara (RTDI),

abrangendo uma área de 78,1 mil hectares e que inclui

toda a costa Norte da península. Dessa forma, caso seja

implementado o RTDI, restarão disponíveis somente

8.713 ha, limitando todas as necessárias expansões e

comprometendo, em definitivo, o CLA como potencial

Centro para lançamentos comerciais.



Além dessas questões geográficas, uma série de

outros aspectos influenciam na efetivação de um Centro

de Lançamento capaz de viabilizar operações comerciais.

Dentre eles é importante ressaltar: a obtenção de

Seguros para veículos de altíssima confiabilidade, do

conjunto lançador/satélite; dispor de uma legislação

específica para lançamentos comerciais; dispor de meios

operacionais e equipes com alto nível de treinamento,

capazes de assegurar o bom resultado da operação;

agilidade nas operações alfandegárias, tributárias e

trabalhistas, devido à grande presença de estrangeiros

nas operações.



O Centro de Lançamento de Alcântara já passou por 2

grandes tentativas de trazer parceiros para lançar seus

veículos a partir de suas instalações. Em novembro de

1996, como caminho para custear a manutenção, bem

como visando a preparação e desenvolvimento do CLA,

para veículos estrangeiros e/ou desenvolvidos em

parceria com o Brasil, foi assinado Convênio entre o,

então, Ministério da Aeronáutica e a Empresa Brasileira

de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, sendo a

Agência Espacial Brasileira (AEB) interveniente do

processo.



Nas demonstrações de interesse, as empresas que

buscavam o CLA sempre consideravam tais limitantes,

deixando claro que o negócio só seria sustentável quando

o governo, por razões estratégicas, arcasse com os

custos não recorrentes e subsidiasse os recorrentes.

Além de óbices e exigências inaceitáveis por parte do

governo Americano, uma série de outras dificuldades

deveriam ser superadas, tais como: ausência da licença

ambiental; ausência da infraestrutura, como porto para

cargas e meios de transporte de pessoal de São Luís

para Alcântara; ausência da definição dos procedimentos

de importação do veículo e dos satélites, por parte da

Receita Federal brasileira; ausência de uma lei que

regulamentasse a participação do governo brasileiro nos

danos contra terceiros.



Com a desistência das empresas comerciais dessa

fase pioneira, restou ao CLA participar no

desenvolvimento dos veículos domésticos. Mas, em 2003,

o governo federal decidiu pela assinatura de um Acordo

com a Ucrânia e consequente criação da binacional ACS

(Alcântara Ciclone Space). Em 2005 foi publicado o

Decreto Legislativo que autorizava sua instalação. Tal

decisão acabou agravando os rotineiros óbices, além de

se transformar num sorvedouro dos escassos recursos

orçamentários.



Os técnicos governamentais, desde o início, tinham

plena ciência das falsas perspectivas de absorção

tecnológica, probabilidade de sucesso e viabilidade

industrial. No entanto, por motivações políticas no âmbito

do governo federal, somente em 2015 ocorreu a

necessária decisão para o encerramento do danoso

Acordo, que induziu esperanças a pessoas e grupos

iludidos pelas incorretas argumentações dos parceiros

ucranianos.



Além de envolver o país numa aventura desastrosa

aos interesses nacionais, as dispendiosas obras de uma

infraestrutura inacabada, custeadas pelo Brasil, para um

proposto foguete Ciclone IV, ocuparam com escombros a

faixa restante do limitado sítio de lançamentos.



Frente a esse quadro lamentável, surge como piada de

mau gosto as notícias divulgadas pela mídia, de hipotético

Acordo internacional para a exploração comercial do CLA.

Além de não atenderem os interesses nacionais e da

conhecida indisponibilidade de área vantajosa para novos

lançamentos, persistem no entorno do CLA complexos

problemas sociais e ocupações desordenadas, cuja

realidade violenta os rígidos requisitos para as operações

de lançamentos espaciais.