O que é que a floresta tem?

Sábado, 5 de agosto, entre 11h e 16h, você é nosso convidado para conhecer histórias, saberes e os produtos florestais de parte da nossa megadiversidade socioambiental. Será no Mercado de Pinheiros, em São Paulo. Aproveite a oportunidade e leve um presente da floresta para o seu pai já que o Dia dos Pais está chegando

Venha conhecer de perto as iniciativas que o ISA e seus parceiros desenvolvem na Amazônia e na Mata Atlântica para fortalecer uma economia de valorização da floresta! Será no próximo sábado, dia 5 de agosto, entre 11h e 16h, no Mercado de Pinheiros, em São Paulo, no box Bioma Amazônia e Mata Atlântica. É uma boa oportunidade para degustar produtos vindos diretamente das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira (SP), dos índios do Rio Negro, no noroeste amazônico, de Roraima, do Território Indígena do Xingu (MT), dos extrativistas da Terra do Meio (PA). E ainda assistir a uma apresentação do grupo de Fandango do quilombo Morro Seco. E de quebra leve um presente da floresta para o seu pai já que o Dia dos Pais está chegando. O evento é uma realização do Instituto Socioambiental e do Instituto ATÁ com o apoio do Fundo Amazônia/BNDES e da União Europeia. Clique e veja o convite no facebook.

Estarão à venda também produtos como pimentas, mel, óleos, frutas, sementes,farinhas, castanhas e tantos outros produtos, coletados e beneficiados por povos indígenas e populações tradicionais. Ao longo dos últimos anos, essas comunidades vêm consolidando arranjos produtivos cada vez mais sofisticados com seus parceiros, gerando renda e fortalecendo a gestão de seus territórios.

Durante o evento, o ISA lançará o livro Xingu: histórias dos produtos da floresta,

que conta a história do Território Indígena do Xingu e outras cadeias produtivas; da Rede de Sementes do Xingu - iniciativa que valoriza a floresta e utiliza mais de 200 espécies que têm sido usadas para reflorestar as nascentes e mata ciliares do Rio Xingu - e das cadeias produtivas da Terra do Meio, no Pará.

Essas histórias também estão no minidocumentário A Economia do Conhecimento da Floresta é possível, que estará sendo exibido dentro do box Bioma Amazônia e Mata Atlântica.Também haverá uma estação para imersão do primeiro filme em

realidade virtual realizado no Xingu, "Fogo na Floresta" Confira!

