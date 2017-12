Não é mito urbano: portugueses falam inglês muito melhor que os espanhóis

Portugal é o 18.º melhor país do mundo, no que respeita a bem falar inglês, acima de países como a Grécia, Espanha, França e Itália

Europa domina o TOP 10 dos países com melhor nível de inglês, com oito países representados sobretudo do norte da Europa

Holanda encontram-se na primeira posição do Ranking

As mulheres falam inglês melhor do que os homens e é em África que se regista a maior diferença entre géneros

Portugal é o 18.º melhor país do mundo no que respeita a bem falar inglês. Estes são os dados do EF English Proficiency Index (EF EPI), o ranking mundial que avalia a proficiência linguística de pessoas cuja língua nativa não é o inglês. O ranking foi divulgado pela EF Education First, líder global em educação internacional, e coloca o País no nível de proficiência "Elevada".

Ainda assim, os portugueses descem três lugares no ranking, relativamente ao ano passado, e ficam mais longe do topo do ranking liderado pelos holandeses, suecos, dinamarqueses e noruegueses. Se os nórdicos dominam o ranking, no sul da Europa, Portugal é mesmo quem fez melhor figura: Grécia (23.º), Espanha (28.º), França (32.º) ou Itália (33.º) foram avaliados com um nível de proficiência "Moderada". O EPI é o maior ranking, a nível mundial, sobre competências de inglês e identifica as tendências de aprendizagem, avaliando o nível de inglês dos países que não têm a língua como a oficial.

O EF English Proficiency Index (EF EPI) revela ainda que a Holanda continua a ocupar o primeiro lugar dos 80 países com competências linguísticas no domínio do inglês, num TOP 10 fortemente marcado pela presença de países europeus: Suécia (2.º), Dinamarca (3.º), Noruega (4.º), Finlândia (6.º), Luxemburgo (7.º), Alemanha (9.º) e Áustria (10.º). Na posição inversa da tabela, o Médio Oriente ocupa os níveis mais baixos.

Mulheres africanas a cima da média mundial

Pela primeira vez, a África encontra-se incluída no ranking EF EPI como uma região distinta, com nove países africanos representados. Os resultados demonstram que em África existe uma grande disparidade entre géneros, com as mulheres a superarem os homens, encontrando-se acima da média global. A Ásia detém a segunda melhor posição do mundo, mas a maior disparidade entre as pontuações individuais por país.

Por outro lado, a Colômbia, a Guatemala e o Panamá melhoram o seu nível de inglês, saindo da posição de Muito Baixa Proficiência para Baixa Proficiência. Contudo, e apesar do investimento significativo da América Latina na educação, a região ainda se encontra abaixo das médias globais.

O estudo conclui ainda que as mulheres falam inglês melhor do que os homens, apesar da disparidade ser menos evidente nalgumas regiões relativamente a edições passadas do EF EPI.

"Cada vez mais países, governos e empresas investem em formação de inglês. Para além de ser uma língua universal é uma porta para qualquer função que se desempenhe a nível internacional e cada vez mais, a nível nacional, com a atividade exportadora a crescer no nosso país. O EF EPI apresenta-se assim como um valioso recurso para lançar uma discussão sobre as melhores formas de melhorar o nível de inglês de um país", refere Constança Oliveira e Sousa, Diretora Geral da EF Education First em Portugal. "Na atual economia global, as vantagens de aprender inglês quebram fronteiras", acrescenta a responsável.

A proficiência em inglês encontra-se ligada à competitividade económica, desenvolvimento social e inovação. Países com um nível de proficiência de inglês mais elevado tendem a ter médias mais elevadas ao nível de receitas, qualidade de vida e investimento em pesquisa e desenvolvimento.

O EF EPI 2018 avalia 80 países e territórios, com base em dados de mais de um milhão de adultos que fizeram o EF Standard English Test (EF SET), o primeiro teste padronizado de inglês gratuito a nível mundial. O EF SET fornece aos aprendizes de inglês acesso a um teste padronizado e de elevada qualidade, e tem sido usado em todo o mundo por milhares de escolas, empresas e governos, onde o teste em grande escala era anteriormente proibitivo ao nível de custo.

O EF English Proficiency Index for Schools (EPI-s), um relatório complementar ao EF EPI, foi também divulgado recentemente. O EF EPI-s analisa a aquisição de competências de inglês por estudantes de 26 países. O estudo evidencia que os estudantes não melhoram o seu inglês de uma forma constante ano após ano.

Os relatórios EF EPI e o EF EPI-s, bem como as respetivas fichas técnicas encontram-se disponíveis para download em www.ef.com/epi.

O ranking EF EPI 2017 encontra-se abaixo.

Ranking EF English Proficiency Index 2017

Posição País Nível 1 Holanda Muito alto 2 Suécia Muito alto 3 Dinamarca Muito alto 4 Noruega Muito alto 5 Singapura Muito alto 6 Finlândia Muito alto 7 Luxemburgo Muito alto 8 África do Sul Muito alto 9 Alemanha Alto 10 Áustria Alto 11 Polónia Alto 12 Bélgica Alto 13 Malásia Alto 14 Suíça Alto 15 Filipinas Alto 16 Sérvia Alto 17 Roménia Alto 18 Portugal Alto 19 Hungria Alto 20 República Checa Alto 21 Eslováquia Alto 22 Bulgária Moderado 23 Grécia Moderado 24 Lituânia Moderado 25 Argentina Moderado 26 República Dominicana Moderado 27 India Moderado 28 Espanha Moderado 29 Hong Kong Moderado 30 Coreia do Sul Moderado 31 Nigéria Moderado 32 França Moderado 33 Itália Moderado 34 Vietname Moderado 35 Costa Rica Moderado 36 China Baixo 37 Japão Baixo 38 Rússia Baixo 39 Indonésia Baixo 40 Taiwan Baixo 41 Brasil Baixo 42 Macau Baixo 43 Uruguai Baixo 44 México Baixo 45 Chile Baixo 46 Bangladesh Baixo 47 Ucrânia Baixo 48 Cuba Baixo 49 Panamá Baixo 50 Perú Baixo 51 Colômbia Baixo 52 Paquistão Baixo 53 Tailândia Baixo 54 Guatemala Baixo 55 Equador Baixo 56 Tunísia Baixo 57 Emirados Árabes Unidos Baixo 58 Síria Muito baixo 59 Qatar Muito baixo 60 Marrocos Muito baixo 61 Sri Lanka Muito baixo 62 Turquia Muito baixo 63 Jordânia Muito baixo 64 Azerbaijão Muito baixo 65 Irão Muito baixo 66 Egipto Muito baixo 67 Cazaquistão Muito baixo 68 Venezuela Muito baixo 69 El Salvador Muito baixo 70 Omã Muito baixo 71 Mongólia Muito baixo 72 Arábia Saudita Muito baixo 73 Angola Muito baixo 74 Kuwait Muito baixo 75 Camarões Muito baixo 76 Argélia Muito baixo 77 Camboja Muito baixo 78 Líbia Muito baixo 79 Iraque Muito baixo 80 Laos Muito baixo

Sobre a EF Education First

A EF Education First é uma empresa de educação internacional que se foca na linguagem, formação e na experiência cultural. Fundada em 1965, a missão da EF é "abrir o mundo através da educação". A EF tem mais de 500 escolas e escritórios em 53 países.