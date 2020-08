O planeta se aproxima do perigoso 1,5 graus de aquecimento global

Bruxelas, 7 ago (Prensa Latina) Julio de 2020 registrou-se como o terceiro mais cálido em Europa, por trás deste mesmo período em 2016 e 2019, o qual coloca hoje ao planeta cerca do perigoso 1,5 graus de aquecimento global, alertam especialistas.

Segundo os dados divulgados pelo Serviço de Mudança Climática do Copernicus, dependente da Comissão Europeia, julho de 2020 foi 0.49 graus Celsius (°C) mais quente que a média 1981-2020; o terceiro mais quente neste registro de dados.



As cifras apontam que, apesar desta cifra, o mês sete foi 0.07° C mais frio que julho de 2019, e 0.04° C que o mesmo mês de 2016.



Estas anomalias na temperatura média europeia são geralmente maiores e variáveis que as globais, indica o estudo.



Segundo o estudo do Serviço de Mudança Climática do Copernicus , a temperatura média europeia para julho de 2020 foi 0.2° C acima da média de 1981-2010.



No entanto, o recorde ainda é a temperatura de julho de 2010, quando o registro no velho continente foi 2.1° mais alto.



Pesquisas recentes sobre o clima indicam que o aquecimento global é constante e se acelera na última década. Desde 2002, todo mês se registram temperaturas superiores à média e o planeta é agora ao redor de um grau mais quente que na etapa pré-industrial (1850-1900).



Um estudo da Organização Meteorológica Mundial indica que a Terra pode chegar ou passar de 1,5 graus em algum momento nos próximos cinco anos.



Esta análise, liderada pelo Escritório Meteorológico do Reino Unido baseado em 150 simulações informáticas que consideram as variações naturais e a influência humana no clima, adverte que, à medida que passa o tempo, há mais possibilidades de superar esse limite.



De acordo com a instituição europeia, existe 24% de probabilidade de que em algum dos próximos cinco anos se chegue a essa temperatura crítica de 1,5 .



Além disso, se analisada apenas a temperatura média mensal, a possibilidade de chegar ao topo - algo que já ocorreu em fevereiro de 2016 de forma excepcional devido à grande influência do fenômeno do El Niño - se eleva a 70%.



