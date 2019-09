Água de queimada, uma água que não dá pra engolir

Água de queimada, uma água que não dá pra engolir

ISA lança campanha pela proteção da Amazônia e transforma em "produto" a chuva escura que caiu sobre São Paulo provocada pelas queimadas na floresta.

No dia 19 de agosto de 2019 o dia virou noite em São Paulo e uma chuva escura caiu sobre a cidade. Junto com uma frente fria, a principal causa do fenômeno foram as grandes queimadas na Amazônia que, por meio dos chamados "rios voadores" (fluxos concentrados de vapores atmosféricos que percorrem o continente), geraram uma nuvem tóxica que viajou o país e caiu na forma de água cheia de fuligem sobre a maior cidade do País. Assista ao filme da campanha:

Para alertar sobre a urgência em proteger as florestas do Brasil o Instituto Socioambiental (ISA) lança nesta quinta-feira 5 de setembro, Dia da Amazônia, a Água de Queimada. Trata-se de um "anti-produto", uma água que não dá pra engolir, assim como a impunidade e o descaso que estão por trás dos incêndios que destroem a maior floresta tropical do mundo. O conteúdo da garrafa Água de Queimada traz um líquido escuro e tóxico, como o da chuva que atingiu São Paulo naquela tarde em agosto. É um alerta contra as consequências do desmonte das políticas ambientais promovido pelo governo federal.

A campanha também é uma forma de fortalecer o trabalho do ISA, que consiste em valorizar a floresta em pé e os povos que vivem nela e a protegem, evitando o desmatamento. O ISA atua ao lado de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas na prevenção, adaptação e mitigação para que os incêndios florestais não aumentem nem causem mais danos. As atividades de prevenção incluem, entre outras, o monitoramento de pressões e ameaças sobre a Amazônia Legal, do desmatamento e de focos de calor na bacia do Xingu, no Mato Grosso e no Pará.

Além disso, a organização também apoia a formação de agentes indígenas de monitoramento ambiental na Bacia do Rio Negro, no Amazonas. O ISA ainda promove o reflorestamento de matas nativas em áreas degradadas nas bacias dos rios Xingu e Araguaia, além de apoiar a Rede de Sementes do Xingu, a maior rede de sementes florestais em atividade no Brasil.

A campanha Água de Queimada convida as pessoas a conhecerem melhor o trabalho da organização e contribuir com essa luta. Para mais informações: aguadequeimada.org

Sobre o Instituto Socioambiental:

Há 25 anos o ISA atua para alcançar o equilíbrio entre a sociedade e a natureza e para valorizar a rica diversidade socioambiental brasileira. Lado a lado com comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas, seus parceiros históricos, desenvolve projetos que protejam seus territórios, fortaleçam suas culturas e saberes tradicionais, fomentem seu protagonismo político e desenvolvam alternativas econômicas sustentáveis à exploração predatória de suas terras. O ISA tem escritórios e equipes permanentes em quatro estados da Amazônia e compromisso de longo prazo com parceiros das regiões do Xingu e do Rio Negro, além do Vale do Ribeira (SP), e escritórios em Brasília e São Paulo.

