Quase 500 milhões de animais atingidos por incêndios na Austrália

Londres, 6 jan (Prensa Latina) Cerca de 480 milhões de mamíferos, répteis e aves foram afetados pelos incêndios que nos últimos dias açoitam a Austrália, informa hoje o portal de notícias em espanhol da British Broadcasting Corporation.

Segundo o especialista em biodiversidade australiana da universidade de Sídney, Chris Dickman, essa cifra está calculada em base nos três milhões de hectares queimados em Novo Gales do Sul nos últimos 11dias e inclui as instâncias mortas.



Pode ser maior o número de animais atingidos porque os incêndios já estenderam a outros estados, como Victoria, disse.



Dickman comentou que as espécies menos móveis e as mais pequenas que dependem do próprio bosque são as que realmente estão na linha do fogo e diretamente afetadas... 'porque os animais de maior tamanho como os cangurús ou emús e muitas aves têm capacidade de afastar do fogo quando este se aproxima'.



O especialista destacou que muitos dos animais sobreviventes poderiam morrer posteriormente pela falta de alimento e refúgio, resultantes da perda de seus habitats.



Para os coalas em especial esta resulta uma situação muito trágica. Calculam-se uns oito mil mortos no norte de Nova Gales do Sul e cerca do 30 por cento do habitat dos coalas no norte do estado foi afetado.



Até hoje contabiliza-se a destruição de 5,8 milhões de hectares de bosques australianos, conhecidos por sua singular flora e fauna, e os ecologistas asseguram que estes intensos incêndios sem precedentes causarão a extinção de várias espécies.



Os incêndios que afetam a Austrália são provocados por uma onda de calor extremo. Já se fala a mais de uma vinte mortos e umas mil 50 moradias destruídas.



