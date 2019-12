COP25 - Os Verdes Participam em Diferentes Iniciativas pelo Clima



Tendo em conta a importância e relevância que Os Verdes sempre deram à questão das Alterações Climáticas, participarão num conjunto de iniciativas que terão lugar entre os dias 3 e 11 de dezembro, período em que decorre a COP25, em Madrid, até ao próximo dia 13.



A deputada ecologista, Mariana Silva, participará amanhã, pelas 10H00 na doca de Alcântara, na receção à jovem ativista Greta Thunberg, na sua passagem por Portugal a caminho da Cimeira do Clima.



A deputada Ecologista também participará nos trabalhos da COP25, entre os dias 9 e 11 de dezembro, integrada na comitiva da Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que se desloca a Madrid.



O deputado ecologista José Luís Ferreira integrará a delegação de ativistas e militantes do PEV que participará na Marcha pelo Clima, que se realizará no dia 6 de dezembro, sexta feira, pelas 18H00 em Madrid.



http://www.osverdes.pt/pages/posts/cop25---os-verdes-participam-em-diferentes-iniciativas-pelo-clima-10539.php



Foto: By Ministry of the Presidency. Government of Spain, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83809879