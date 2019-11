O PEV Quer Limites Mínimos de Distância Entre Culturas Intensivas e Habitações e Fim de Apoios Públicos a Estas Culturas



O Partido Ecologista Os Verdes entregou na Assembleia da República um Projeto de Lei que determina a existência de distâncias mínimas entre os limites das culturas agrícolas permanentes super intensivas e os núcleos populacionais e um Projeto de Resolução que recomenda ao governo que as culturas agrícolas permanentes super intensivas não sejam beneficiárias de apoios da PAC – 1º e 2º pilar.



Na perspetiva de Os Verdes as alterações climáticas exigem-nos medidas eficazes, que não acrescentem vulnerabilidades às já existentes no nosso território, assumindo que a dimensão económica não se pode sobrepor, especialmente a qualquer preço, à dimensão ambiental dos processos de desenvolvimento.



Ora, as culturas agrícolas permanentes super intensivas são bem um exemplo de como a visão económica de curto prazo pode comprometer a segurança ambiental, também ela com repercussões bastante fortes de âmbito social e económico, de médio e longo prazo.





http://www.osverdes.pt/pages/posts/o-pev-quer-limites-minimos-de-distancia-entre-culturas-intensivas-e-habitacoes-e-fim-de-apoios-publicos-a-estas-culturas-10431.php

Por Michael Gäbler, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28285629