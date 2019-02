Feira inédita na Amazônia apresenta soluções energéticas para comunidades isoladas

Superar a exclusão, substituir o diesel por fontes renováveis não poluentes, mais baratas e sustentáveis, apontar caminhos e soluções e mostrar as inovações no setor de energia são as propostas da feira Energia&Comunidades que acontecerá em Manaus, entre 25 e 28 de março deste ano. Inspire-se!

Manaus será a sede de um encontro inédito: a Energia&Comunidades Feira e Simpósio de Soluções Energéticas para as comunidades da Amazônia.

O foco é promover a inclusão energética de comunidades isoladas na Amazônia - indígenas, ribeirinhas e tradicionais, que não são atendidas pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) - mostrando o crescente mercado de produtos e serviços voltados para a geração de energia alternativa, solar, eólica de pequena escala e off grid (fora da rede) em sistemas isolados e a custos mais baixos. Cerca de dois milhões de pessoas na Amazônia não têm acesso constante à eletricidade. Um bom exemplo são as Reservas Extrativistas (Resex) amazônicas, nas quais estima-se que 700 mil moradores não têm acesso à energia. Enquanto 63% deles têm renda per capita mensal de R$ 465, o custo do gerador é de R$ 450 por mês.

Os benefícios de substituir o óleo diesel por energias alternativas não se restringem às comunidades isoladas mas se estendem a todo o planeta, colaborando para o combate ao aquecimento global, consequência das mudanças climáticas. Esta é uma realidade em curso e motivo de grande preocupação em muitos países do mundo, que já estão adotando medidas de mitigação. Para isso, estão combatendo o desmatamento, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e promovendo o reflorestamento de áreas degradadas, entre outras ações, conforme estabelecido no Acordo de Paris, ao final da COP do Clima de 2015, para tentar frear o aumento da temperatura global em 1,5 grau.

Simpósio

O simpósio que ocorrerá paralelamente à feira, nos dias 25, 26 e 27 de março, pretende contribuir com o debate para definir prioridades e apontar alternativas no sentido de rever e influenciar políticas públicas para superar essa exclusão. Será ainda uma excelente oportunidade para conhecer aspectos comerciais, técnicos, regulatórios, políticos, geográficos e de financiamento. Veja aqui a programação.

Estandes e patrocínio

Os estandes montados pelos expositores mostrarão as oportunidades de expansão das energias alternativas e modelos de negócios a elas associadas, que fortalecem a autonomia das comunidades, geram renda, favorecem a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. Para a realização deste encontro entre sociedade civil, pesquisadores, representantes governamentais, setor privado e organizações extrativistas e indígenas, o comitê está em busca de apoios e patrocínios. Saiba mais aqui.

Comitê Organizador

A ideia do evento partiu de um grupo de organizações da sociedade civil, de indígenas, de universidades e apoiadores internacionais que se uniram para colocar em pé o projeto. Para isso, formaram um comitê organizador integrado pelo Instituto Clima e Sociedade, WWF-Brasil, Greenpeace-Brasil, Instituto Socioambiental (ISA), Instituto de Energia e Meio Ambiente, Charles Stewart Mott Foundation, Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP), Saúde e Alegria, Coiab, CNS, Energia para a Vida e Absolar.

Serviço

O que: Feira e Simpósio de Soluções Energéticas para Comunidades da Amazônia

Onde: Centro de Convenções do Amazonas, Rua Constantino Nery, 5001, Flores, Manaus (AM)

Quando: Feira, de 25 a 28 de março de 2019;

Simpósio, de 25 a 27de março de 2019

Contato: https://www.energiaecomunidades.com.br/#CONTATO

Foto: Letícia Leite, ISA