Evo Morales pede um novo sistema de saúde na Bolívia

O presidente da Bolívia, Evo Morales, fez um apelo às instituições e organizações sociais, com a intenção de participar de uma grande reunião nacional para construir um novo sistema de saúde pública, destinado a servir os pobres.

Em relação à greve médica que foi encenada no país por 35 dias, o presidente disse que "pela Constituição, a saúde é um direito humano, não é um negócio privado".

"Vamos discutir junto com todos os bolivianos este novo sistema de saúde, para que os pobres tenham acesso (ao serviço) e a saúde seja gratuita, esse é o objetivo", afirmou o chefe de Estado em uma cerimônia no Palácio do Governo.

Os médicos rejeitaram a aprovação do artigo 205 do novo Código Penal, relacionado à negligência médica e ao funcionamento da Autoridade de Controle e Controle do Sistema de Saúde Pública e Privado.

"Acima das demandas é o direito à vida", afirmou Morales, que lamentou que alguns médicos tentam privatizar a saúde, suspendendo as políticas governamentais destinadas a melhorar o sistema público com milhões de investimentos em infraestrutura, equipamentos e treinamento de recursos humanos.

Morales disse que "a saúde privada é garantida", mas disse que "a saúde pública é fundamental para pessoas pobres".

"Portanto, irmãs e irmãs, vamos convocar um excelente encontro do povo boliviano para mudar esse sistema de saúde (...), vamos discutir com médicos, com todos os movimentos sociais da Bolívia para que as pessoas se sintam protegidas por o Estado ", observou.

Neste contexto, o presidente exortou "aqueles que querem participar deste programa", por isso garantiu que "eles sempre serão bem-vindos com a contribuição". (Thinking Americas-TeleSur)

http://www.pensandoamericas.com/presidente-evo-morales-insta-construir-nuevo-sistema-de-salud-en-bolivia

