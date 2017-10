Moda: Erros mais comuns cometidos por quem faz as sobrancelhas em casa

Especialista lista os seis erros mais comuns cometidos por quem faz as sobrancelhas em casa

Segundo Jane Muniz, os fios podem demorar para serem recuperados dos danos

Quase toda mulher já arriscou fazer as sobrancelhas em casa, seja pela comodidade ou por economia. O que parecia ser fácil pode ter um resultado desastroso. Afinal, todo mundo sabe que os pelinhos sobre os olhos fazem toda diferença no rosto.

Os fios podem demorar para serem recuperados dos danos e o preço que você paga não é em dinheiro, e sim na sua autoestima prejudicada.

Jane Muniz, sócia-fundadora do Spa das Sobrancelhas, mestre em visagismo facial e maquiadora listou os seis erros mais comuns que as mulheres cometem na hora de fazer as sobrancelhas em casa.

1-Deixar as sobrancelhas desiguais

Sobrancelha diferente da outra é normal. Um especialista, porém, pode suavizar essa desigualdade com procedimentos certos. Em casa além de não conseguir contornar, a mulher pode aumentar ainda mais a diferença entre elas.

2- Seguir um formato que não combina com você

Você gostou das sobrancelhas de uma atriz ou modelo e quis copiá-la. Mas o resultado não foi o esperado, pois o formato não combinou com o seu rosto e estilo.

"As sobrancelhas, na verdade, precisam conversar com a essência da pessoa, o que torna o serviço de uma consultora de embelezamento do olhar algo bem íntimo e particular", defende a especialista.

Jane frisa que quando um consultor realiza a medição no cliente, ele não está apenas seguindo uma fórmula, como também está estudando os trejeitos de cada indivíduo, que senta na maca para dar o resultado que mais vai transmitir sua personalidade.

3- Afinar demais

Acabar se empolgando na hora de retirar os pelinhos é outro erro comum. É preciso ter o conhecimento técnico sobre sobrancelhas para saber exatamente a espessura que combinará com o rosto e acabar não tirando demais.

4- Causar falhas nas sobrancelhas

Tirar um pelinho que não era para tirar e deixar a sobrancelha com buraco. Falhas nas sobrancelhas são os principais descuidos cometidos. Elas incomodam até mesmo aquelas pessoas que não são tão detalhistas.

Não vale a pena arriscar ficar com as sobrancelhas falhadas, pois os danos podem demorar a serem reparados.

5- Encurtar demais o primórdio ou o desfecho das sobrancelhas

O profissional de visagismo sabe as medidas ideais de sobrancelhas que contemplam seu rosto.

6- Usar produtos que não são desenvolvidos especificamente para sobrancelhas

Lápis 6B, Kajal, Lápis delineador para olhos e sombra compacta, apesar de muitas mulheres usarem, não são produtos voltados especificamente para sobrancelhas.

Alguns deles podem conter substâncias prejudiciais à pele e aos pelos, podendo causar queda e enfraquecimento dos fios.

Já danifiquei o design das minhas sobrancelhas. O que devo fazer?

Para quem fez as sobrancelhas em casa e elas ficaram danificadas, uma boa dica é usar produtos como o Nutrifix, do Spa das Sobrancelhas, que contém extrato de artêmia e chá verde, estimulando o fortalecimento do pelo no bulbo capilar, auxiliando no crescimento e no volume das sobrancelhas. Além da função de tratamento, o Nutrifix também ajuda a manter as sobrancelhas alinhadas no dia a dia.

Agora se as suas sobrancelhas estão com falhas, a recomendação é a DermoLev, técnica exclusiva de pigmentação que as deixarão preenchidas de 8 a 18 meses.

Foto Divulgação / Black Comunicação