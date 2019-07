Encontro Saúde e Segurança Artes Cénicas

O CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores dos Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos organiza em Coimbra, no próximo dia 8 de Julho, pelas 17h00, o debate "Saúde e Segurança no Trabalho em Artes Cénicas".

Trata-se de um tema que é frequentemente secundarizado, quer na definição e na concretização das políticas públicas que o regulam e financiam, quer no quotidiano de quem faz deste trabalho a sua profissão e justamente reclama melhores condições laborais.

O debate, que terá lugar no Teatro da Cerca de São Bernardo, procura contribuir para a inversão desta tendência, pelo que ela revela de desconsideração pelo trabalho artístico enquanto área laboral que necessita de regulação e em nome do direito à segurança de trabalhadores e públicos.

A iniciativa contará com a participação de pessoas com larga e reconhecida experiência na matéria - na análise e na aplicação de normas legais, na elaboração de projectos e planos de segurança, na coordenação de espaços e de equipas técnicas. As intervenções iniciais estarão a cargo de Fernando Oliveira Duarte (psicólogo e especialista em Saúde e Segurança no Trabalho), Cidália Worm (projetista de SCIE, especialista em Medidas de Autoproteção) e Manuel Alão (designer e técnico de luz, ex-director técnico de sala de espectáculos).

Aberta ao público em geral, a sessão, terá particular interesse para todas as pessoas que trabalham em artes do espectáculo, em todas as áreas a elas afectas: artística, técnica, produção, gestão, entre outras.

DEBATE PÚBLICO

Saúde e Segurança no Trabalho em Artes Cénicas

com

Fernando Oliveira Duarte (psicólogo e especialista em Saúde e Segurança no Trabalho)

Cidália Worm (projetista de SCIE, especialista em Medidas de Autoproteção)

Manuel Alão (designer e técnico de luz, ex-director técnico de sala de espectáculos)

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

8 de Julho de 2019

segunda-feira, 17h00

entrada gratuita

org. CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores dos Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_de_palco