Evo Morales se afasta do governo para tratar tumor em Cuba

O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou nesta terça-feira (28) que passará alguns dias em Cuba para se submeter a uma cirurgia para remover um tumor benigno na garganta. O chefe de Estado foi diagnosticado com câncer no começo deste mês, também na ilha, após começar a sentir incômodos nas cordas vocais.

De acordo com o comunicado oficial da presidência, Evo definiu sua viagem após a recomendação médica e decisão do gabinete de ministros e seu vice-presidente, Álvaro García Linera.

"Amanhã tenho que viajar com urgência. Não sinto dor, é apenas uma rouquidão e a voz é importante, como sinto que cada vez está piorando, o melhor é rapidamente me submeter a uma pequena cirurgia, o problema será o tempo de repouso", disse o presidente que lamentou não poder participar dos eventos de entregas de obras que serão realizados em seu país nos próximos dias.

Morales descobriu o tumor no começo deste mês em Cuba após ser atendido por uma complicação em sua saúde com uma disfonia. A ministra da Saúde da Bolívia, Ariana Campesino, deixou claro que o mais rápido possível o presidente voltará "com prontidão" a trabalhar para o povo boliviano porque a cirurgia será "um procedimento muito simples".

Após a cirurgia, Evo deverá permanecer em repouso absoluto de voz durante 48 horas e sem seguida passará por uma avaliação para saber quanto tempo mais deverá ficar em Cuba até se recuperar completamente.

Do Portal Vermelho, com ABI

