Férias de inverno: Ano Novo, Natal, Dia dos Reis

Pravda.ru

Desde o Ano Novo (31 de Dezembro) até ao Natal (7 de Janeiro), até ao tempo entre o natal e a epifania (Svyatki, em russo) e a epifania em 19 de Janeiro, junta-se o Feriado da Tatyana (25 de Janeiro) na Federação Russa, como feriados oficiais desta época festiva.

Na Federação Russa, as pessoas começam a trazer para casa as árvores de Natal desde meados de Dezembro, para celebrar muito mais tarde o feriado de Ded Moroz (Pai de Geada = Pai Natal) e Snegurochka (a Menina de Neve, sua neta), que o acompanha.

Até o século XV, a Rússia celebrava o ano novo no dia 1 de Março, que fazia sentido, visto que Março era (e é) o mês do acordar da natureza. No entanto, durante o mesmo século, a celebração do ano novo foi transferido para 1 de Setembro, o último dia da colheita, por ordem de Ioan Vasilievich III. Esta tradição continuou até 1699, quando Pedro I assinou uma lei transferindo a data da celebração do ano novo para 1 de Janeiro.

Os russos vestem roupas novas no início do ano novo, para dar prosperidade durante o ano. A arvora de Natal é colocada num ponto da casa bem visível, com decorações e bonecos para as crianças mas também frutos secos e velas, símbolos de comida e prosperidade.

No ano novo, algumas pessoas repetem a antiga tradição de fecharem a luz e mencionarem o nome das pessoas que perdoaram.

No ano novo, bebe-se um "tost" (brinde) para os membros da família e no bater das horas, pode-se fazer um desejo por badalada. Algumas pessoas escrevem os desejos num bocado de papel e à meia-noite, engolem o papel com uma golada de champagne.

Na celebração do ano novo, há 12 pratos na mesa, que podem variar de família a família. Celebram-se estes dias agora depois de muitos anos de celebrar o dia do nome e do baptismo.

O baptismo de Cristo se celebra no dia 6 de Janeiro. Os pastores souberam do nascimento do bebé Cristo, um anjo entregou a notícia. Por isso na véspera do natal, Sochelnik, a casa tem de ser decorada com prata, azul e branco. Sochelnik provém da palavra "sochivo" (prato de jejum, composto por trigo, ou arroz, com mel ou frutos).

Sochelnik providencia uma refeição leve e desintoxicante, depois dos excessos do ano novo (1 de Janeiro). Neste dia as pessoas tradicionalmente vão buscar água consagrada para borrifar nas suas casas, para dar sorte.

Olga SELYANINA PRAVDA.Ru

