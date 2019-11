Venezuela e Rússia consolidam alianças estratégicas

Caracas, (Prensa Latina) Rússia e a Venezuela consolidam as suas relações e alianças estratégicas após uma intensa semana de intercâmbios bilaterais matizados pela visita do presidente, Nicolás Maduro, à nação euroasiática.

A celebração da XXI Reunão Ministerial do Foro de Países Exportadores de Gás, en Moscovo e da Comissão de Alto Nível Intergovernamental em Caracas, marcou o panorama informativo do país sul-americano debido à trascendência de ambos encontros.



O Foro, em que participaram os países líderes mundiais em termos de reservas e exportações de gás natural, foi presidido por o ministro do Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, y visa dinamizar o uso dos recursos energéticos em beneficio do desenvolvimento dos povos.



Em reunião pré ao cónclave, o funcionário venezuelano destacou os laços que unem a ambos os países e o interesse comum como promoverem a complementariedade das distintas fontes de energia como um fator estratégico.



Durante a abertura Quevedo recusou o uso do mercado petrolífero para atacar as economias do mundo e destacar o papel fundamental na atualidade, do mesmo jeito reafirmou as constantes perturbações e os ataques que afetam à nação venezuelana.



O mercado petrolífero, gasífero e petroquímico é usado para o desenvolvimento dos povos. Temos de criar um painel com os líderes mundiais para aceitar este compromisso ', assinalou.



Assegurar que é indispensável reduzir a estabilidade dos mercados com o objetivo de fomentar a inversão e articular a exeção com a demanda '.



O presidente da Petróleos da Venezuela, S.A. (Pdvsa), salientou que no âmbito atual é imprescindível observar devidamente o respeito à soberania e direito dos países produtores e consumidores de gás.



A comissão de Alto Nível Intergovernamentala Rússia- Venezuela, tem como objetivo consolidar recursos econômicos, energéticos, tecnológicos e financeiros, entre as ações.



Ambos são celebrados uma semana após a visita oficial de Maduro a Moscovo, onde uma reunião com o russo, Vladimir Putin, é realizada após a criação de um novo mapa de cooperação.



O Governo russo comprometeu-se a ajudar à nação sul-americana a recuperar sua economia, no meio do bloqueio econômico, financeiro e comercial impulsionado por Estados Unidos.



As relações entre estas nações foram consolidadas a partir de 2008, durante a visita de DmitriMedvédev, primeiro mandatário russo que atribui visitou o país sul-ameriano, que representou um ponto alto na história das relações entre ambos os países.



Os entendimentos incluem a cooperação nas esferas econômica, energética, financeira, científica e técnico militar.



Atualmente, no mercado venezuelano estão presentes as empresas s Rosneft, Gazprombank, Inter RAO e a empresa estatal Rostec se desenvolvendo vários projetos inversores na área de energia, antes de executar todos os itens relacionados à exploração de jazidas de gás e gás .



Outros convênios tem a ver com a produção conjunta de vacinas, produção de alimentos e inversão na área do Arco Mineiro, famoso por suas reservas de ouro.



Rússia e a Venezuela, se esforçam conjuntamente para estabilizar o mercado mundial do petróleo, coordenando estrategicamente suas ações na área com a Organização de Países Exportadores de Petróleo.

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=26942&SEO=venezuela-e-russia-consolidam-aliancas-estrategicas

Foto: By МИД РФ - Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76358903