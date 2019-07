Reitera Rússia rejeição a acusações de ingerência nos EUA

Moscou, 30 jul (Prensa Latina) A Rússia reiterou hoje sua rejeição às acusações de uma suposta ingerência do Kremlin nos assuntos internos dos Estados Unidos, em especial, em seu processo eleitoral.

O senador Alexei Pushkov destacou a tendência à alucinação do secretário norte-americano de Estado, Michael Pompeo, que afirmou que a Rússia se intromete nas eleições do país nortista desde 2008.



Pushkov, à frente do comitê de política informativa do Conselho da Federação (senado russo), indicou que a Rússia em nada estaria interessada em influir de alguma forma no processo eleitoral estadounidense.



Talvez poderia ser tentado variações na política norte-americana, para depois situar a Casa Branca com os republicanos ou o próprio democrata Barack Obama, com quem nunca tivemos uma aproximação, perguntou-se o também comentarista da televisão.



O secretário norte-americano de Estado só vive em um mundo irreal. Pompeo in Wonderland, comentou o senador russo.



Moscou em todo momento negou a mais mínima possibilidade de interferir nas eleições estadounidenses, algo que também não foi capaz de demonstrar uma comissão dirigida pelo promotor Robert Mueller que por quase três anos pesquisou essa possibilidade e o envolvimento nisso de Donald Trump.



Depois de uma reunião com seu par norte-americano na recém celebrada Cúpula do Grupo dos 20, em Osaka, o presidente russo, Vladimir Putin, recalcó que em nenhum momento teve o mais mínima tentativa de incidir ou interferir nas eleições presidenciais de novembro de 2016.



A diferença da Rússia, os Estados Unidos pratica abertamente o que a própria Casa Branca a reconhece como 'ingerência com propósitos positivos' nos assuntos internos desta nação, através de sua embaixada nesta capital, organizações não governamentais e outras vias.



Moscou em seu momento expôs o longo histórico da ingerência, tanto política como militar, dos Estados Unidos em todo mundo e em específico na Rússia, incluída a incitação para realizar protestos em massa nesta capital, no final de 2011.



Especialistas consideram que a acusação de ingerência contra a Rússia é resultado da incapacidade dos democratas nos Estados Unido de assumir sua derrota presidenciais de 2016 e de contar com um pretexto para manter a tensão com Moscou.



