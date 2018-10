Serviços especiais russos detêm membros da Hizb ut-Tahrir na Crimeia



Os serviços especiais russos detiveram partidários da oraganização islâmica extremista Hizb ut-Tahrir, na região da Criméia de Bakhchisarai. Detenções foram realizadas no decorrer das atividades programadas. Os órgãos de aplicação da lei também retiraram a literatura extremista.



Os extremistas tentaram se opor à polícia no decorrer da operação. Como resultado, um tiro de aviso foi disparado. Ninguém foi ferido.



Pravda.Ru informou antes sobre a existência da célula Hizb ut-Tahrir na Crimeia. As autoridades de Kiev planejavam reintegrar a península com a ajuda dela e criar um ponto quente na fronteira russa.



Hizb ut-Tahrir é uma organização política bem conhecida, que é proibida em vários países asiáticos, na Alemanha e em outros estados da UE, bem como na Rússia.



O motivo é o financiamento do terrorismo, a cooperação com organizações terroristas e separatistas, a participação e a organização de atos terroristas. O principal objetivo que eles declaram é o estabelecimento do califado islâmico em todo o mundo, de acordo com a lei Sharia. Nos EUA, Grã-Bretanha, Ucrânia e alguns países do Oriente Médio, não é proibido.



Pravda.Ru