A política estrangeira de Theresa May

Thierry Meyssan

Thierry Meyssan prossegue o seu estudo das políticas estrangeiras nacionais. Após ter analisado a da França, agora ele debruça-se sobre a do Reino Unido. Se a primeira é considerada como o «domínio reservado» do Presidente da República e, a este título, escapa ao debate democrático, a segunda mais ainda uma vez que é elaborada por uma elite rodeando a monarca, à revelia de qualquer forma de contrôlo popular. O Primeiro-ministro eleito deve apenas aplicar as escolhas da Coroa hereditária. Face ao falhanço do projecto norte-americano de mundo unipolar, Londres tenta restaurar o seu antigo poder imperial.

Este artigo dá sequência a : "A política estrangeira do Presidente Macron", Thierry Meyssan, Tradução Alva, Rede Voltaire, 13 de Março de 2018.

Global Britain - o Reino Unido Mundial

A 13 de Novembro último, Theresa May aproveitava o discurso anual do Primeiro-ministro na Câmara Municipal (Prefeitura-br) de Londres para dar um vislumbre sobre a nova estratégia britânica, após o Brexit [Theresa May speech to the Lord Mayor's Banquet 2017" («Discurso de Theresa May no Banquete do Lord Mayor em 2017»- ndT), by Theresa May, Voltaire Network, 13 November 2017.

Fonte : "A política estrangeira de Theresa May", Thierry Meyssan, Tradução Alva, Rede Voltaire, 28 de Março de 2018, www.voltairenet.org/article200379.html