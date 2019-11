Ficou conhecido como Putin passará 31 de dezembro

O porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, disse ao Ura.ru como o chefe de Estado passará o último dia de 2019. Segundo ele, Vladimir Putin passará 31 de dezembro no formato usual, ou seja, no trabalho.

"Se adotarmos algumas normas e regras humanas, Vladimir Putin não tem dias de folga. Mesmo que dedique algum tempo ao descanso, ele dedica a maior parte do dia ao trabalho. O trabalho do chefe de estado pode ser comparado a um alto-forno que não pode ser apagado, é um processo contínuo ", explicou.

Foto: Por Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4921707