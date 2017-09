Rússia e Turquia preparam paz na Síria

O presidente da Rússia Vladimir Putin, após o encontro com o seu homólogo turco, Recep Erdogan em Ancara, disse que as condições para acabar com a guerra na Síria estavam prontas. O presidente russo disse que a Rússia e a Turquia conseguiram chegar a um acordo sobre a solução do conflito sírio.

Putin teve uma conversa tete-a-tete com Erdogan por mais de 90 minutos antes de continuar as conversas em um formato expandido. "Apesar das dificuldades, acredito que conseguimos alcançar um resultado positivo e considero que esses acordos são nosso sucesso comum e altamente importante e o sucesso de nosso amigo, o Sr. Erdogan", disse Putin.

"Na Síria, as condições necessárias foram criadas para acabar com a guerra fratricida. A destruição final dos terroristas e o retorno dos sírios à vida pacífica, em suas casas - isso é fundamental, o que é importante não só para os sírios, não apenas para a região, mas para o mundo inteiro ", disse o presidente Putin.

O presidente russo também disse que a Rússia e a Turquia concordaram em zonas de desestruturação na Síria. "Eu acredito que o encontro de hoje foi muito útil e muito produtivo", disse o líder russo.

Erdogan, por sua vez, disse que discutiu a situação no Curdistão iraquiano com o líder russo, no qual a Turquia e a Rússia reafirmaram seu compromisso com a integridade territorial do Iraque e da Síria.

Na véspera do encontro dos dois presidentes, foi relatado que o presidente turco Erdogan teve duas questões altamente importantes para discutir com o seu homólogo russo: sobre a participação da Turquia no controle sobre a zona de desescalada na Idlib da Síria e sobre as conseqüências de o referendo sobre a independência no Curdistão iraquiano.

Erdogan disse na ONU que o exército turco entraria na zona de desescalada no Idlib sírio e asseguraria a trégua, um acordo que já havia sido alcançado nas conversas em Astana. O principal objetivo do exército turco é preparar uma operação militar contra os curdos na cidade de Afrin, onde os grupos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão controlam vastos territórios.

