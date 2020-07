Rússia solicita adiar decisão da World Athletics

Moscou, 29 jul (Prensa Latina) A Federação Russa de Atletismo (BFLA) solicitou à World Athletics (WA) adiar uma decisão que deve ser discutida hoje sobre o status dessa entidade nacional, que poderia ser submetida a sanções.

De acordo com um comunicado enviado ao conselho da WA, que deve realizar uma sessão hoje e amanhã, a BFLA solicita atrasar sua decisão para permitir que possa ser posto em prática uma folha de rota, dirigida a cumprir com reformas estruturais na citada entidade russa.



A decisão sobre a restauração do status da BFLA deveria esperar a implementação de medidas que incluem um trabalho com intenções sérias para iniciar uma nova rodada de negociações com a WA, destaca o documento.



Na reunião do conselho da WA, poderia ser contemplada a possibilidade de sanções contra a BFLA, incluindo uma proibição para que atletas deste país participem de competições mundiais, no entanto se proporia expulsar a federação russa desse órgão internacional.



A folha de rota da BFLA prevê medidas para a saída da crise, com reformas para que o atletismo russo se converta em um parceiro confiável da WA na luta por um esporte limpo.



No comunicado enviado ao conselho da WA se afirma que a federação russa está disposta a um trabalho conjunto com o mencionado órgão mundial para realizar reformas cruciais, exigidas desde 12 de março passado.



Assim mesmo, a folha de rota da BFLA também inclui um trabalho estrutural para restabelecer a imagem e prestígio desse órgão russo e repensar seu papel, missão e valores.



A citada federação explica que desde 1 de julho, teve que receber uma ajuda financeira que nunca chegou, por isso agora não tem o dinheiro necessário para pagar multas impostas pela WA. No entanto, garante que procura recursos e espera retomar esse tema.



Deputados e ex-atletas russos, bem como meios de comunicação locais consideram que por trás de decisões como a da Agência Mundial Antidoping de limitar a participação de atletas russos aos próximos Jogos Olímpicos e a da WA há intenções claramente políticas.



A direção do Comitê Olímpico Russo denunciou em seu momento que contra este país tentam impor castigos coletivos.



