Rússia e África têm ‘grande’ potencial de cooperação industrial e militar, diz ministro



O ministro russo da Indústria e Comércio, Denis Manturov, disse na quarta-feira (16) que há um grande potencial de cooperação entre a Rússia e a África no setor Industrial, acrescentando que empresas russas são capazes de fortalecer sua presença no mercado africano.



“Há um grande potencial para para cooperação russo-africana nos setores militar-técnico e industrial. As empresas russas são capazes de fortalecer suas posições no mercado africano através do uso correto de suas vantagens. Nós esperamos que o interesse nessa região cresça entre os industriais russos com o tempo. Em qualquer nível, nós faremos tudo que pudermos para isso”, disse Manturov, conforme citação da Fundação Roscongress.



De acordo com a fundação, uma grande organizadora de convenções e exibições de eventos, tanto na Rússia como no exterior, decisões foram tomadas durante uma reunião com Anton Kobyakov, um conselheiro do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o professor Benedict Oramah, presidente da mesa de diretores do Banco Africano de Exportação-Importação (Afreximbank).Como resultado da reunião, será realizado o 1º Fórum Rússia-África de Negócios, em outubro de 2019, a cidade russa de Sochi. O evento fará parte do encontro Rússia-África.

O evento receberá os líderes dos Estados africanos e representandos russos, africanos de agências internacionais de negócios e de governos, assim como de associações de integração no continente africano.



http://www.patrialatina.com.br/russia-e-africa-tem-grande-potencial-de-cooperacao-industrial-e-militar-diz-ministro/