A Rússia está condenada?



Por Paul Craig Roberts

20 de fevereiro de 2020 " Câmara de Informações " - Winston Churchill disse que a Rússia era "um enigma, envolvido em um mistério, dentro de um enigma". Depois de ler dois noticiários contrastantes de atitudes na Rússia, entendo o que Churchill quis dizer.

O general Valery Gerasimov, presidente do Estado-Maior da Rússia, concluiu dos muitos exercícios intensificados da OTAN em Washington na fronteira com a Rússia que Washington e seus países fantoches da OTAN estão se preparando para um grande conflito.

Em um briefing para delegados militares estrangeiros em Moscou, Gerasimov disse que o aumento do número e escala de exercícios militares realizados pelos membros da OTAN indica que a aliança "está propositadamente treinando suas tropas para se envolverem em um grande conflito militar". https://www.rt.com/news/476178-nato-big-war-kremlin/

O porta-voz do Kremlim disse que o governo russo confia na opinião do general Gerasimov.

Para ser claro, com base em evidências analisadas, o exército russo vê Washington e seus vassalos se preparando para a guerra com a Rússia. O governo russo afirma que confia na opinião da liderança militar russa.



No entanto, uma pesquisa contemporânea publicada pelo Levada Center, um pesquisador russo independente, relata que 80% dos russos vêem Washington e seus vassalos da Otan como "amigos". https://tsarizm.com/news/eastern-europe/2020/02/18/poll-4-out-of-5-russians-view-west-as-a-friend/

“Apenas 3% dos entrevistados russos disseram que vêem o Ocidente como inimigo da Rússia, disse Levada. Outros 16% disseram que vêem o Ocidente como um rival.

"Dois terços dos entrevistados da Levada (67%) disseram que a Rússia deveria tratar o Ocidente como um" parceiro ", enquanto 11% disseram que a Rússia deveria tratar o Ocidente como um" amigo ", de acordo com a análise dos dados do diário comercial Kommersant."



É difícil explicar a diferença extraordinária entre a visão do Estado-Maior da Rússia e os russos comuns. Quem está se comunicando com o povo russo? Os líderes deles? Ou as ONGs e meios de comunicação ocidentais financiados que alimentam a propaganda ocidental ao povo russo? O povo russo ainda está ouvindo a Voz da América?

Se essas notícias contrastantes estiverem corretas, a Rússia se depara com o fato de que a consciência do governo de que Washington e seus vassalos europeus são inimigos com intenção de guerra não é compartilhada pela população russa. Isso implica um total fracasso de comunicação entre o governo russo comprometido com a soberania nacional russa e o povo russo que aparentemente não vê risco de ser colonizado por seus amigos no Ocidente.



Como pode o povo russo, humilhado por sanções americanas e denúncias intermináveis de seu presidente eleito, que os tirou do cativeiro americano e ameaçado pelos mísseis nucleares de Washington em sua fronteira, possivelmente acreditar em amizade e parceria com Washington?



Se as pesquisas estiverem corretas e o povo russo não entender o impulso hegemônico de Washington, a soberania russa não é uma coisa certa.

O Dr. Paul Craig Roberts foi Secretário Assistente do Tesouro para Política Econômica e editor associado do Wall Street Journal. Foi colunista da Business Week, do Scripps Howard News Service e do Creators Syndicate. Ele teve muitos compromissos na universidade. Suas colunas da internet atraíram seguidores no mundo inteiro. Os livros mais recentes de Roberts são O fracasso do capitalismo de Laissez Faire e a dissolução econômica do Ocidente , Como a América foi perdida e A ameaça neoconservadora à ordem mundial .



