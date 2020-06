A Rússia e a Venezuela sincronizam as questões de cooperação

Moscou, 25 de junho (Prensa Latina) Em meio ao cerco econômico dos Estados Unidos contra a Venezuela e ao efeito prejudicial da pandemia de Covid-19, a Rússia e este país sul-americano estão hoje sincronizando questões de cooperação em diversas áreas.

No dia anterior, o ministro venezuelano das Relações Exteriores Jorge Arreaza, que liderou a delegação de seu país na Parada da Vitória, anunciou seu encontro neste dia com o vice-primeiro ministro russo Yuri Borisov.



O chefe da diplomacia venezuelana, que se reuniu ontem com seu homólogo russo Serguei Lavrov, está revendo a agenda da Comissão de Alto Nível entre os dois estados.



Comentando sobre as possibilidades de cooperação bilateral, Arreaza disse que os recursos naturais da Venezuela também estão abertos ao investimento justo e legal da Rússia e todas as capacidades científicas que este Estado desenvolveu nos últimos anos, disse ele.



Em 25 de setembro, o Presidente Vladimir Putin destacou o fortalecimento da cooperação econômica da Rússia com a Venezuela, quando se encontrou com o líder do país sul-americano, Nicolás Maduro, no Kremlin.



Putin observou que o comércio cresceu 10 por cento nos últimos meses de 2019. É bom notar que isto se deve em grande parte a entregas mútuas, incluindo produtos agrícolas, disse ele na ocasião.



Pensamos que isto é muito importante, dada a difícil situação em que se encontra a Venezuela devido a pressões externas, salientou o presidente russo, referindo-se ao bloqueio imposto ao país sul-americano pelos Estados Unidos.



Podemos até considerar esta parte de nossa interação como uma espécie de cooperação humanitária, pois estes produtos estão diretamente relacionados ao bem-estar das pessoas, à realização de suas necessidades alimentares diretas, disse ele.



Outra área-chave é o fornecimento de medicamentos russos, com 1,5 milhões de doses de vacina contra a gripe entregues e até 5 milhões de doses poderiam ser entregues de forma contínua, disse Putin, três meses antes do aparecimento dos sintomas da pandemia de Covid-19.



A cooperação russo-venezuelana cobre as áreas de investimento, energia, mineração, medicina e cooperação técnico-militar, entre outras.



jha/To/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=32071&SEO=a-russia-e-a-venezuela-sincronizam-as-questoes-de-cooperacao