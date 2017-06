Andrei Fursov: quem quer voltar a Rússia para os "santos" anos 90?

Os anos 90 do século XX na Rússia eram "sagrados" ou o triunfo da ilegalidade? Por quê Yeltsin quebrou o país e não construiu o mercado, mas o poder dos monopólios? De onde vieram as pessoas para a manifestação em 12 de junho "os filhos" de Navalny? O papel de uma personalidade forte na história mundial e as características da governança russa, contado à "Pravda.Ru" pelo historiador Andrei Fursov.

Pravda.Ru: Na apresentação de seu livro, Naina Yeltsin disse que os anos 90 não eram "corridos", mas "sagrados" anos. Mas ainda nos lembramos desta vez e percebemos que, até agora, seus resultados negativos afetam nossa vida e todo o estado da sociedade. O que foi, na sua opinião, nos anos 90 mais - arrojado ou sagrado? Como você chamaria esse tempo?

- Quando ouvi pela primeira vez que Naina Yeltsin disse que "os 90 anos devem ser chamados de santos", pensei em primeiro lugar: a velha estava louca. Então eu percebi que não estava, não estava louca, essa é sua posição absolutamente consciente, uma tentativa de reabilitar esses anos. Se não tivéssemos mais ninguém viva na década de 1990, talvez essa tentativa seja justificada até certo ponto.

Mas lembramos que, na década de 1990, derramou muito sangue: a Chechênia, o tiroteio da Casa Branca em Moscou, a acumulação inicial de capital, que, segundo estimativas oficiais do Ministério do Interior, levaram até 50 mil homens de negócios respeitáveis por ano . Houve uma redução na fertilidade e um aumento na mortalidade. E a taxa de mortalidade foi principalmente do sexo masculino entre as idades de 20-25 e na faixa dos 50 anos. Ou seja, também foi um golpe para a massa genética.

Houve uma destruição em larga escala da indústria, o saque do país, o padrão de 1998. Skuratov, por exemplo, acreditava que todo o dinheiro era então para a familia de Yeltsin. Este foi o momento da queda da Rússia na semi-periferia do sistema capitalista.

Naina Yeltsin parece ser ortodoxa, mas nenhuma pessoa ortodoxa pode chamar os anos noventa de "santos". Assim, eles poderiam ser chamados de satanistas, que também são adeptos de uma espécie de culto religioso. Afinal, o objetivo do satanismo é a destruição absoluta. Ou seja, a destruição dos anos 90 e a posterior destruição do resto são consideradas de forma positiva.

Em geral, esta não é a primeira tentativa de reabilitação dos anos 90. Alguns anos atrás, dois escumos gravaram um livro chamado "Benditos 90"; Falam sobre os anos "abençoados", quando a população do país estava em declínio, e as pessoas simplesmente foram expulsas da vida, porque não se encaixavam no mercado, é extremamente blasfemo.

Acontece que algo aconteceu com a moralidade de uma parte da nossa população, especialmente os grupos que se beneficiaram com o sangue. Essas pessoas não esqueceram nada, mas não aprenderam nada. E se eles estivessem agora no poder, então teríamos recebido o mesmo que aconteceu nos anos 90.

Pravda.Ru: Como você se sente em relação a tais afirmações de que foi um momento difícil, mas ainda assim algum tipo de fundamentos democráticos do estado, liberdade, mercado foram colocados ... Esses anos tiveram que ser simplesmente experimentados.

- A liberdade era para aqueles que poderiam fazer contrabando e tirar tudo do país. Além disso, o mercado simplesmente não está lá, é tudo uma mentira dos chamados reformadores. Eles mataram o mercado com a ajuda do sistema de monopólio.

Pravda.Ru: Então as fábricas estavam paradas, não havia ordens.

- Era uma política consciente. Chubais disse francamente que sua tarefa era dividir tudo até certo ponto em que a economia socialista não poderia renascer. Ou seja, eles não criaram nada, eles apenas destruíram.

Pravda.Ru: O Presidente recentemente notou que, independentemente do que fizéssemos, do ponto de vista do Ocidente, sempre seremos culpados, portanto, novas sanções mais rigorosas são constantemente impostas contra nós.

Está certo. Por favor, note que os americanos estão reagindo calmamente ao fato de que na Arábia Saudita as mulheres são apedrejadas com pedras com o menor pretexto. A China no ano 1989 na Praça da Tiananmen com tanques, passaram a ferro a juventude estudantil. Mas, por algum motivo, tudo isso é rapidamente esquecido ...

O problema é que até agora uma parte significativa do nosso estrato dominante, a chamada elite, está pronta para se reconciliar com o Ocidente em seus termos. Essas pessoas costumamos ver nas telas. Embora agora, nossos programas de entrevistas se tornaram em estado patriótico, e os opositores da Rússia são regularmente derrotados lá.

Mas, em nenhum estado do mundo na televisão, não permitiria que as mesmas pessoas descarassem sistematicamente a lama no país em que vivem. E nós temos os mesmos Russofóbicos saindo do programa, e verifica-se que a televisão estatal oferece-lhes uma plataforma de propaganda. Este é um erro, então você não se pode fazê-lo.

Pravda.Ru: Na Rússia, apenas o controle manual funciona bem. Em uma linha direta recente com o presidente, as pessoas voltaram a se virar para Vladimir Putin com muitos problemas. Andrei Ilich, essa característica é apenas para a Rússia ou existe noutros países?

"Existe em todos os lugares". Mas na Rússia aconteceu historicamente: as instituições funcionam mal e o papel do indivíduo é excelente. Lenin decidiu mesmo onde e quantos pregos alocar. Stalin lidou com as questões do cinema, assistiu muitos filmes.

Temos muito que depende da primeira pessoa. Esta é a nossa tradição. Esta é a nossa força colossal e fraqueza colossal. Moral: não passe o fraco na Rússia ao poder. Não é necessário que tenhamos Nicholas II e os Gorbachev.

Entrevistado por Inna Novikova

A publicação foi preparada por Yuri Kondratiev