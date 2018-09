Presidente russo condolências com o Irã no ataque terrorista Ahvaz

Pars Today- O presidente russo, Vladimir Putin, em uma mensagem prorrogou condolências por ocasião de um ataque terrorista mortal na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país.

Em sua mensagem no sábado ao presidente iraniano Hassan Rouhani, que foi divulgada pelo Kremlin, Putin sublinhou o desenvolvimento da cooperação na luta contra o terrorismo entre o Irã e a Rússia.

Ele também esperava punir todos os agentes afiliados ao ataque criminoso e sangrento.

Esses ataques mais uma vez nos lembraram da necessidade de lutar contra o terrorismo, diz a mensagem.

A Rússia sublinha a disponibilidade para reforçar a cooperação com os parceiros iranianos na luta contra o terrorismo.

Pelo menos 24 pessoas foram mortas e mais de 53 ficaram feridas durante o ataque terrorista de sábado em Ahvaz, capital da província de Khuzestan, no sudoeste do Irã.

"Os terroristas disfarçados como forças do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e Basiji (voluntários) abriram fogo contra as autoridades e pessoas de trás do estande durante o desfile", disse o governador do Khuzestan Gholam-Reza Shariati.

O autoproclamado grupo terrorista Al-Ahwaz, afiliado à Arábia Saudita, reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

http://www.iranews.com.br/presidente-russo-condolencias-com-o-ira-no-ataque-terrorista-ahvaz/