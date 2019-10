Rússia e África querem uma maior cooperação econômica

Sochi, Rússia, 23 de outubro (Prensa Latina) O presidente russo Vladimir Putin considerou hoje importante descobrir o potencial de cooperação entre seu país e a África, em um fórum econômico aberto no contexto da primeira cúpula desse tipo.

O desenvolvimento de laços comerciais estreitos serve aos nossos interesses comuns, contribui para o crescimento sustentável de todos os nossos países, ajuda a melhorar a qualidade de vida e a resolver numerosos problemas sociais, disse Putin na sessão plenária em que seu colega egípcio Abdel também participou Fattah El-Sisi.





Segundo o presidente russo, os países africanos são cada vez mais atraentes para as empresas nacionais, devido em grande parte ao fato de este continente estar se tornando um centro de crescimento econômico global, com previsões de um Produto Interno Bruto em torno de 29 bilhões de dólares até 2050.



Ele lembrou que o comércio entre as duas partes dobrou nos últimos cinco anos, superior a 20 bilhões de dólares, número que ele considerou insuficiente.



Eu acho que é muito pouco, tenha em mente que o Egito representa 7,7 bilhões, ou 40%, desses 20 bilhões de dólares. Temos muitos parceiros em potencial na África, disse ele.



Putin também expressou esperança de que o comércio continue a crescer, considerando possível dobrar o câmbio nos próximos quatro ou cinco anos.



Por outro lado, saudou a criação da Área Continental de Livre Comércio da África e apoiou os contatos de trabalho entre a União Africana e a Comissão Econômica da Eurásia, na véspera da assinatura de um memorando de entendimento.





A primeira Cúpula Rússia-África e o fórum econômico serão realizados até amanhã, com a assistência de chefes de Estado e de Governo de 43 países, enquanto outros 11 são representados por seus vice-presidentes, ministros de Relações Exteriores e embaixadores, além de dois mil empresários, segundo o executivo russo.





