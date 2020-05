Rússia registra quase 108 mil pacientes curados do Covid-19

Moscou, 23 de maio (Prensa Latina) A Rússia acumulou hoje 107 mil 936 pacientes curados com o coronavírus SARS CoV-2, a causa da pandemia de Covid-19, depois que a doença ultrapassou oito mil e 111 pessoas nas últimas 24 horas, indicou a televisão capital.

A Rússia adicionou nove mil 434 casos em um dia, para ficar pelo oitavo dia consecutivo abaixo de 10 mil infectados, enquanto o número total alcançou 335 mil 882, o segundo lugar no mundo, enquanto as mortes foram 139, com as quais eles já são 3.388.



Foram registradas 67 mortes nesta capital, num total de mil 934, outras 12 na província de Moscou, nove na província de Omsk, seis em São Petersburgo, cinco na república do Daguestão e três nas províncias de Nizhegorod e Krasnodar.



As províncias de Kaluga, Saratov, Sverdlov e Novosibirsk, assim como o distrito autônomo de Janti-Mansisk e a região de Zabaikal relataram duas mortes per capita, relataram a equipe operacional para a luta contra o Covid-19.



Nas últimas 24 horas, 3.831 pacientes deixaram os hospitais desta cidade, que já acumula 47.913, outros 464 na província de Moscou, 288 no distrito de Yamalo-Nenetsk, 265 em São Petersburgo, 251 em Nizhegorod e 144 em Sverdlov.



Além disso, 127 pessoas superaram a doença na República do Tartaristão e 120 no Daguestão. Assim, o número de pacientes recuperados agora constitui 32,1% dos infectados.



Apesar de o número de casos diários ser alto, o crescimento dos infectados em um dia foi de 2,9% e dois nesta capital, enquanto a letalidade permanece em um%. A pandemia adicionou 3 mil 190 casos positivos nesta capital, que agora chega a 161 mil 397, enquanto a província de Moscou registrou 846 e tem um total de 32 mil 553, enquanto 363 foram detectados em São Petersburgo, que acumula 12 mil 861



Na província de Rostov, houve 353 novos casos, em Nizhegorod 250, para um número acumulado de 8 mil 13, outros 171 em Sverdlov, 148 na região de Krasnoyarsk, 127 no Daguestão e 125 em Kaluga, 115 na província de Yaroslav, 107 em Volgogrado e 103 em Briansk.



Moscou realizou 50.000 testes de diagnóstico como parte de um programa para testar a presença de anticorpos Covid-19 entre sua população.



