Fórum de Davos participa fortemente da digitalização da economia

Davos, Suíça, 21 de janeiro (Prensa Latina) O Fórum Econômico Mundial inicia suas sessões aqui hoje, com atenção especial à digitalização da economia.

A inteligência artificial e a tecnologia 5G são a base da digitalização iminente da economia, um processo percebido com suspeita pelos consumidores, mas ocupa um espaço importante nesse evento econômico global.







Esse tipo de comunicação foi defendido na terça-feira nesta cidade por executivos de empresas como Paypal, Huawei ou Ericsson.







Em uma das mesas-redondas, o presidente e CEO da empresa de serviços de pagamento Paypal, Dan Schulman, disse que 'todos nós acabaremos sendo plataformas digitais, independentemente do setor de atividade'.







Mas isso não é o mais relevante, disse Schulman, mas agregar valor ao atendimento ao cliente, para o qual é necessário deixar para trás um modelo de negócios baseado na marca e implementar outro sistema mais colaborativo, daí o compromisso com grandes plataformas.







Na mesma linha, Keith Block, um dos CEOs da Salesforce, reconheceu que o modelo de negócios já havia mudado, de modo que agora as novas tecnologias não apenas precisam atingir o cliente, mas todos os segmentos das empresas.







Por sua parte, o presidente da Ericsson, B'rje Ekholm, defendeu a tecnologia 5G no campo das comunicações e lembrou que em cada nova geração de telefones celulares o consumo de energia é maior.







O 5G, disse ele, é o padrão com a mais alta eficiência energética já desenvolvida e ajudará a quebrar essa tendência no setor móvel, além de permitir que outros setores reduzam as emissões que podem atingir 15% até 2030.







Nessa linha, o fundador e CEO da gigante chinesa de telefonia Huawei, Ren Zhengfei, disse que a evolução tecnológica anda de mãos dadas com a evolução humana, sempre para sempre. Zhengfei estava convencido de que a humanidade é capaz de dominar a tecnologia e que trabalha a seu favor, apesar de temer porque ignora o potencial de ferramentas como a inteligência artificial.







Esses temas preenchem as agendas de muitos participantes do Fórum, que vêem na digitalização uma questão importante a ser esclarecida diante de um futuro que já está presente.







