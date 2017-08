Brasil presente na Rostec

Festival de Fogo de Artifício em Moscou - equipes da América Latina, Ásia, Europa competem para mostrar o que valem no Festival ROSTEC - Fogos de Artifício no Brateevo Cascade Park com o apoio da Rostec State Corporation. Oito equipas participarão deste evento especial: da Rússia, Áustria, Armênia, Brasil, China, Romênia, Croácia e Japão.

Este ano, o festival dedicado ao 870º aniversário da capital será chamado de "Moscow on Seven Hills" (Moscou em sete colinas). Durante o festival, os convidados poderão visitar várias oficinas, familiarizar-se com as tecnologias avançadas, conhecer escritores, participar de jogos esportivos familiares.

Espera-se que os participantes façam cerca de 60 mil fogos de artifício usando 27 toneladas de produtos pirotécnicos. O festival começará às 21:00. De acordo com as regras, cada equipe participante terá 9 minutos para o desempenho, e os tiros serão feitos a uma altura de 200 m.

Moscou hospeda o festival de fogos de artifício pela terceira vez. O primeiro foi realizado em 2015 em Sparrow Hills. O Brateevo Cascade Park tornou-se o local usado em Moscou desde o ano passado. Com base nos resultados da votação, no ano passado o primeiro lugar foi ocupado pelo time do Cazaquistão, o segundo - pelo Azerbaijão. A equipe russa ganhou bronze. O grande prêmio do festival foi concedido aos representantes da delegação chinesa.

As equipes apresentarão suas exibições de fogo-de-artifício, diante de milhares de espectadores e juízes que premiarão o vencedor. Todo show pirotécnico consiste em uma exibição de fogos de fogo de 9 minutos, incluindo 3 conjuntos pirocos sincronizados com a música.

Foto crédito

By RIA Novosti archive, image #488321 / Sergey Guneev / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16486980