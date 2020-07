Rússia cura 550.344 pacientes de Covid-19

Moscou, 19 jul (Prensa Latina) Rússia registrou hoje 550.344 pacientes curados do coronavírus SARS CoV-2, causante da pandemia de Covid-19, depois de somar 3.481 novas altas médicas, indicou o estado maior operativo para o combate contra essa doença.

Dessa forma, o país conta agora com um coeficiente de recuperação a mais de 71%, quando se trabalha na segunda fase das provas clínicas de uma vacina contra a Covid-19, no centro científico Gamalei, de conjunto com o ministério da Defesa.



Nas últimas 24 horas reportaram-se 6.109 casos positivos, uma das cifras mais baixas nesse lapso desde abril passado, enquanto mantém-se por embaixo de 7 mil infectados por 21 jornadas consecutivos. A cifra total chega agora a 771.546 contagiados.



As autoridades russas deveram suspender a marcha do 'Regimento Imortal', prevista para o dia 26 e na qual a população desfila com retratos de seus seres queridos, participantes na II Guerra Mundial. No ano passado a ação reuniu nesta cidade a quase um milhão de pessoas.



Do total de infectados detectados em 84 de 85 regiões russas, 1.514 deles, isto é, o 24,8%, foram assintomáticos.



Em uma jornada registraram-se 95 mortes pela Covid-19, o qual levou o acumulado geral a 12.342, assinalou a televisão da capital.



A cidade de San Petersburgo registrou 26 mortes, esta cidade 14, enquanto a província de Moscou informou sobre 10 casos letais.



Ademais, a capital russa regidtrou 359 pacientes que ultrapassaram a doença, para um total de 170.539, no entanto foram 591 os casos em uma jornada, para um acumulado de 233.548. Com isso, o índice de recuperação chegou aqui a 73,02%.



Ademais, dos hospitais também saíram 234 pacientes no distrito autônomo de Janti-Mansisk e 170 na província de Sverdlov.



Apesar do elevado número de infectados, o aumento diário foi de 0,8% pelo segundo dia consecutivo a nível nacional e manteve-se em 0,2, nesta cidade.



A Covid-19 somou 245 casos em Sverdlov, 237 em Janti-Mansisk e 202 em San Petersburgo, enquanto com o mínimo de contagiados ficou o distrito autônomo Hebreu, com três, o de Nenetsk com um, ao igual que a cidade especial de Sebastopol.



