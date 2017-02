'A Rússia é um país que provoca sentimentos negativos de inveja natural', diz cônsul-geral no Brasil

Eduardo Vasco

Segundo o cônsul-geral da Rússia no Brasil, Konstantin Kamenev, o Ocidente insiste em tentar conter o desenvolvimento e a influência da Rússia, como sempre fez. "Sempre existiu uma inveja natural em relação aos recursos orgânicos nas superfícies terrestres, aos recursos de água potável."

Em entrevista ao site Brasil 247, o diplomata afirmou que há uma "tentativa de promover ao mundo inteiro a visão de que o Estado russo é um país bárbaro, de população negligente, de pouca cultura". Mas "para mim é bem compreensível, porque a Rússia é um país que provoca sentimentos negativos de inveja natural", explicou.

Kamenev também revelou que, quando a União Soviética acabou, a diplomacia russa foi recebida com festa no Ocidente, como se tivessem derrotado o inimigo russo. "Quando a Rússia se tornou a fortalecer, porém, de alguma forma isso causou ódio, irritação."

Ele não descartou a possibilidade de boicote à Copa do Mundo de 2018 na Rússia, como ocorreu nas Olimpíadas de 1980.

Nos últimos anos tem havido uma intensa propaganda midiática e campanhas de descrédito por parte de diversos órgãos esportivos internacionais contra o esporte russo, o que resultou na cassação de medalhas e impedimento de vários atletas e até mesmo da delegação paralímpica russa de disputar os últimos Jogos do Rio de Janeiro.

No futebol está acontecendo o mesmo. Recentemente, a BBC produziu um documentário desprestigiando a torcida russa, e nos próximos meses devem aumentar as acusações sobre qualquer coisa relacionada à organização da Copa do Mundo.

"O mundo do futebol de primeira linha está dominado pela Inglaterra, pela Alemanha, pela França. Eu acho que podem fazer obstrução", ressaltou o diplomata russo em São Paulo.

Ele torce para que o Mundial seja um sucesso, mas advertiu que "as nuvens negras continuam no céu" e que "existe muita russofobia no campo ocidental". No entanto, garantiu que a Rússia receberá os torcedores brasileiros e de outros povos "de braços abertos, e com toda a segurança".

Afirmou ainda que "os russos e os brasileiros têm muito em comum em relação ao estilo de vida, à tônica da vida. E muita sinergia". Porém, falta muito para que o país eurasiático seja devidamente conhecido pelos brasileiros.

Foto: A foto do cônsul russo, também em anexo, é creditada a Márcia Yamamoto (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).