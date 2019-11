Receberão em Parlamento de Cuba a presidenta do Senado de Rússia

Havana, 15 Nov (Prensa Latina) O presidente da Assembléia Nacional do Poder Popular de Cuba (Parlamento) e do Conselho de Estado, Esteban Laço, receberá hoje à máxima responsável pelo Conselho da Federação de Rússia (Senado), Valentina Matvienko.

A visitante do país euro-asiático chegou a véspera à maior das Antillas e foi recebida no aeroporto internacional José Martí pela vice-presidenta do órgão legislativo caribenho, Ana María Mari.



Matvienko preencherá um intenso programa de trabalho, que inclui a participação nas atividades centrais com motivo da celebração do aniversário 500 da fundação de Havana.



Acompanham à líder do Senado russo os presidentes do Comitê de Assuntos Internacionais, de Defesa e Segurança, e de Legislação Constitucional e Formação Estatal, desse órgão legislativo.



Também viaja com Matvienko o primeiro vice-presidente do Comitê da Duma Estatal de Assuntos Internacionais, que a sua vez preside o Grupo Parlamentar de amizade Rússia-Cuba,entre outros importantes legisladores russos.



