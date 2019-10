Rússia salva a bagunça dos EUA

Por Finian Cunningham

14 de outubro de 2019 " Information Clearing House " - Será um ato de equilíbrio precário, mas apenas uma nação pode ajudar a trazer estabilidade ao caos desencadeado na Síria pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Essa é a Rússia.

Os relatórios de um acordo mediado no final de semana pela Rússia entre as forças do governo sírio e a milícia curda são um prelúdio para um esforço mais amplo de Moscou para alcançar a paz total no país devastado pela guerra. Esse papel construtivo desempenhado pela Rússia é, sem dúvida, devido ao respeito mútuo que mantém entre os lados em guerra.

O acordo mediado pela Rússia permitirá que o Exército Árabe Sírio assuma o controle das áreas de fronteira do norte com a Turquia, que estavam sob o controle dos curdos. Desde que Trump jogou os curdos embaixo do ônibus na semana passada e efetivamente sinalizou a incursão na Síria pelas forças turcas, os curdos tiveram que se alinhar posteriormente com o governo sírio . A Rússia foi crucial para facilitar a nova aliança.

Com as áreas curdas voltando ao controle do governo central de Damasco - após cinco anos de ocupação curda apoiada pelos EUA -, o arranjo de um território sírio totalmente integrado não é apenas legalmente adequado. Também poderia acalmar as antigas demandas de segurança da Turquia em relação aos militantes curdos, a quem Ancara acusa de serem "terroristas" tentando desestabilizar a Turquia.

Nos últimos dias, a Rússia e o Irã advertiram a Turquia a respeitar a soberania e a integridade territorial da Síria. Com o exército sírio apoiado pela Rússia na fronteira, enfrentando as forças turcas, é uma aposta justa que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pense duas vezes antes de aumentar a incursão. Tendo desmontado a área autônoma curda e sob controle de Damasco, o líder turco deve se sentir seguro de recuar em mais ações militares. Novamente, podemos razoavelmente supor que o presidente russo, Vladimir Putin, tenha dito calma e firmemente a Erdogan para se acalmar. Talvez Putin seja a única pessoa a quem o altista Erdogan prestará atenção neste momento.

Uma coisa é aparente. Os EUA e seus aliados europeus estão mais do que nunca expostos como um bando de perdedores sem esperança, cuja intromissão criminosa e travessuras na Síria e em todo o Oriente Médio os deixam sem um pingo de credibilidade para resolver conflitos.

"Este é um fracasso monumental em nome dos Estados Unidos", comentou Aaron Stein, do think tank do Instituto de Pesquisa de Política Externa dos EUA, conforme citado pela Reuters.

Stein acrescentou que "seria o governo sírio ou a Rússia, e não as sanções americanas, que poderiam interromper a operação turca ... A única coisa que os deterá é se o regime [sírio] ou os russos se moverem em números significativos para onde param" .

Washington e seus aliados europeus criaram toda a bagunça sangrenta na Síria com sua guerra secreta e criminosa pela mudança de regime contra o presidente sírio Bashar al-Assad desde que a guerra naquele país eclodiu em março de 2011 - com cerca de 600.000 mortos. Os americanos e outras potências da OTAN armaram secretamente gangues terroristas jihadistas para seu plano de mudança de regime - uma intriga que falhou por causa da intervenção militar da Rússia a partir do final de 2015, a fim de defender a nação síria.

Os EUA e seus companheiros da OTAN também usaram militantes curdos como procuradores para romper a unidade territorial da Síria. Oficialmente, os governos ocidentais e a mídia afirmam que os curdos travaram uma guerra contra o terrorismo jihadista. Isso pode ser parcialmente verdade no mundo obscuro da administração de insurgentes antigovernamentais. Mas, principalmente, os curdos foram usados ​​por Washington para anexar o território sírio, especialmente as regiões nordestinas ricas em petróleo e abundantes em água. Ao fazer isso, no entanto, os americanos antagonizaram a Turquia mobilizando os curdos e proporcionando-lhes um estado de fato dentro do estado sírio.

O apoio esgotado de Trump aos curdos na semana passada, ao retirar as forças especiais americanas na região alinhada com eles desencadeou o caos e a violência observados ao longo de vários dias. Tentando recuperar alguma credibilidade, o governo Trump está agora adotando duras sanções econômicas contra Ancara para "destruir a economia turca".

Os estados europeus também criticaram a condenação da Turquia por suas operações militares contra os curdos, que resultaram em muitas mortes de civis e dezenas de milhares de refugiados aterrorizados que fogem da violência.

Alemanha, França, Holanda, Noruega e outros anunciaram a suspensão da exportação de armas para a Turquia .

Este é um desastre incrível. Os membros da OTAN estão discutindo e sancionando a Turquia, membro da OTAN. Há até relatos de posições de bombardeios de artilharia turca perto das forças especiais americanas para separá-las de seu ex-aliado curdo.

Enquanto isso, Erdogan, da Turquia, basicamente disse a Washington e aos europeus que empurrem seus sermões e hipocrisia. Erdogan sabe que americanos e europeus têm sangue nas mãos por patrocinar a guerra secreta da Síria, assim como ele também.

Washington não tem autoridade moral para desvendar a bagunça que gerou na Síria.

A Rússia pode salvar a situação desastrosa porque ganhou respeito de todos os lados devido ao seu destacado e poderoso destacamento militar na Síria. Moscou vai querer evitar se aprofundar demais, por meio de uma guerra com a Turquia na fronteira da Síria . De alguma forma, no entanto, a Rússia tem o equilíbrio certo entre respeito, inteligência diplomática e poder para salvar o pântano feito pela América e seus companheiros da OTAN.

Se a paz puder ser estabelecida entre a Síria e a Turquia e a integridade territorial da Síria for restaurada, a Rússia emergirá com um status recém-encontrado no Oriente Médio como intermediário e vizinho honesto - ao contrário dos patifes latindo em Washington e nas capitais europeias.

Finian Cunningham escreveu extensivamente sobre assuntos internacionais, com artigos publicados em vários idiomas. Ele possui mestrado em Química Agrícola e trabalhou como editor científico da Royal Society of Chemistry, Cambridge, Inglaterra, antes de seguir uma carreira no jornalismo de jornais. Ele também é músico e compositor. Por quase 20 anos, ele trabalhou como editor e escritor em grandes organizações de mídia, incluindo The Mirror, Irish Times e Independent.

