Cooperativa Sovjoz Lenin: trabalho para unir os povos

Por Antonio Rondón García Moscou, 12 jul (Prensa Latina) A centenária cooperativa Sovjoz Lenin, situada nas redondezas desta capital, converteu-se hoje em um ponto de reunião para mostrar a força de quem sempre creram na importância da unidade dos povos.





A primeira vista aparece um campo semeado de morangos, dentro dos mais de dois mil hectares do lugar, mas quando se distinguem nele jovens de Cuba, Venezuela, China, a Índia, Síria, Vietnã ou Laos parece crescer a esperança de que a palavra solidariedade possui vigência.



A organização juvenil do Partido Comunista da Federação da Rússia convocou a uma jornada voluntária para o início da colheita de frutos no Sovjoz Lenin, cujos inícios se remontam a 1918, quando foi conhecido como Oreshkovoi Jutar.



Um dos maiores produtores de morango do país, no que em 1999 sua direção decidiu converter em acionistas os trabalhadores da empresa, deveu ser empregado a fundo para explicar aos voluntários os detalhes da correta recolhida de tão apreciada fruta.



Alguns jovens estrangeiros, cujo clima nacional impede o cultivo do morango, estrearam-se em sua recolhida e outros, inclusive, nos trabalhos no campo, castigado nos últimos dias por intensas chuvas que aceleraram o crescimento dos semeados acima da média.



A iniciativa de levar aos cultivos a uma brigada internacionalista de jovens está a tom com o auge do movimento de voluntários impulsionado pelo governo russo, ainda que este tipo de ações têm uma longa história e diferentes variantes de aplicativo em outras nações.



Países como Cuba e Venezuela conhecem de perto a importância da prática da solidariedade internacional, no meio do cerco econômico a que são submetidos pelos Estados Unidos, comentaram a Prensa Latina jovens de ambos países latino-americanos participantes na colheita.



De outro lado, o trabalho na empresa, considerada modelo de gerenciamento coletivo eficiente, constituiu uma oportunidade para conhecer de perto sua metodologia, depois que só os pedidos contratados pelo Estado chegaram em 2017 a quase 58 milhões de rublos (820 mil dólares).



Em tempos da pandemia de Covid-19, a palavra solidariedade aumentou seu valor em várias vezes. Uns promoveram o egoísmo no mundo e outros fizeram o contrário, ajudar.



Talvez esse último foi o motivo que moveu a dezenas de jovens estrangeiros e russos com seus filhos pequenos a ir ao início da colheita do centenário Sovjoz Lenin, aferrado a sobreviver em novos tempos.



jf/to/cc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=32453&SEO=cooperativa-sovjoz-lenin-trabalho-para-unir-os-povos