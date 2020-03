A Rússia acabou de dizer ao mundo: "Não".

Por Tom Luongo

07 de março de 2020 " Câmara de Informações " - Existe um poder real na palavra "Não".

Na verdade, eu argumentaria que é a palavra mais poderosa em qualquer idioma.

Em meio ao pior colapso do mercado em uma dúzia de anos, que tem problemas de origem nos mercados globais de financiamento em dólares, a Rússia se viu em posição de exercer o poder de não.

Múltiplas crises sobrepostas estão acontecendo em todo o mundo agora e todas se entrelaçam em um tecido de caos.

Entre a instabilidade política na Europa, as manobras presidenciais primárias nos EUA, o coronavírus criando histeria em massa e o aventureirismo militar da Turquia na Síria, no leste do Mediterrâneo e na Líbia, os mercados estão finalmente chamando o blefe dos banqueiros centrais que sustentam os preços dos ativos há anos.

Mas, no fundo, a atual crise decorre da simples verdade de que esses preços em todo o mundo estão supervalorizados.

As políticas do governo ocidental e do banco central usaram o poder do dólar para empurrar o mundo para esse estado.

E esse estado é, na melhor das hipóteses, metaestável.

Mas quando esse número de porcarias fica tão assustador, bem ... conhecer o fã era inevitável.

E tudo o que foi necessário para colocar uma correção em pânico em grande escala foram os russos dizendo: "Não".

A realidade é evidente nos mercados de commodities há meses. O cobre e outros metais industriais estão em queda, enquanto os mercados de ações aumentam mais.

Mas foi o petróleo o mais confuso de todos.

Na maior parte de 2019, vimos os preços do petróleo se comportando de maneira estranha, uma vez que os eventos ocorreram com regularidade para aumentar os preços, mas, no final, os viram cair.

Desde o pico do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, os preços do petróleo têm sido uma via de mão única. Baixa.

Nossos líderes ineptos estão tentando culpar o coronavírus como a causa imediata de todos os nervosismos do mercado.

Mas isso mascara a verdade. Os problemas existem há meses, empurrados para segundo plano pela incessante intervenção do Fed nos mercados de financiamento em dólares.

A crise financeira de 2008 nunca foi tratada, apenas encoberta.

A crise de recompra de setembro passado nunca terminou, ainda está lá.

E reapareceu com ferocidade nesta semana, quando as pessoas vendiam dólares e compravam títulos do Tesouro dos EUA, elevando os rendimentos dos EUA no final longo da curva a níveis absurdos.

Os mercados de crédito estão derretendo. Os mercados de ações são a cauda, ​​os mercados de crédito são o cão. E esse cachorro foi atropelado por um ônibus.

O Fed intervém para impedir que as taxas de juros de curto prazo subam para preservar a ficção que ainda está sob controle.

O mercado quer taxas mais altas para acesso a dólares a curto prazo.

O Fed tentou ajudar cortando as taxas em 0,5%, mas tudo o que fez foi dizer às pessoas que o Fed estava tão assustado quanto elas. As vendas foram retomadas e o ouro voltou a sua alta recente, perto de US $ 1690, apenas para ser derrubado na abertura de Nova York nesta manhã.

Isso também não funcionou.

OOPS!OOPS!

And into this mess OPEC tried to save itself by asking for a historic production cut. E nessa confusão, a OPEP tentou se salvar pedindo um corte histórico na produção.

OPEC needs this cut to remain relevant. A OPEP precisa desse corte para permanecer relevante. The cartel is dying. O cartel está morrendo. It's been dying for years, kept on life support by Russia's willingness to trade favors to achieve other geostrategic goals. Ele está morrendo há anos, mantido com o suporte da vida pela disposição da Rússia de trocar favores para alcançar outros objetivos geoestratégicos.

I've said before that OPEC production cuts are not bullish for oil just like rate cuts are not inflationary during crisis periods. Eu disse antes que os cortes na produção da OPEP não são otimistas para o petróleo, assim como os cortes nas taxas não são inflacionários durante os períodos de crise.

But finally Russia said No. And they didn't equivocate. Mas finalmente a Rússia disse Não. E eles não se equivocaram. They told everyone they are prepared for lower oil prices. Eles disseram a todos que estão preparados para preços mais baixos do petróleo.

T he panic was palpable in the reporting on the meeting. O pânico foi palpável nos relatórios da reunião.

"Regarding cuts in production, given today's decision, from April 1, no one - neither OPEC countries nor OPEC+ countries - are obliged to lower production," he told reporters after the meeting. "Com relação aos cortes na produção, dada a decisão de hoje, a partir de 1º de abril, ninguém - nem os países da OPEP nem os países da OPEP + - são obrigados a diminuir a produção", disse ele a repórteres após a reunião.

OPEC's Secretary General Mohammed Barkindo said the meeting had been adjourned, although consultations would continue. O secretário-geral da OPEP, Mohammed Barkindo, disse que a reunião foi adiada, embora as consultas continuem.

"At the end of the day, it was the general, painful decision of the joint conference to adjourn the meeting," he told reporters. "No final do dia, foi uma decisão geral e dolorosa da conferência conjunta adiar a reunião", disse ele a repórteres.

Earlier, Oanda analyst Edward Moya had suggested that a failure to reach an agreement could spell the end of OPEC+. Antes, o analista da Oanda Edward Moya havia sugerido que uma falha em chegar a um acordo poderia significar o fim da OPEP +.

"No-deal OPEC+ means the three-year experiment is over. "O OPEC + sem acordos significa que o experimento de três anos terminou. OPEC+ is dead. OPEC + está morto. The Saudis are all-in on stabling oil prices and they may need to do something extraordinary," he said. Os sauditas são os principais a estabilizar os preços do petróleo e podem precisar fazer algo extraordinário ", disse ele.

There comes a point where negotiating with your adversaries ends, where someone finally says, "Enough." Chega um momento em que a negociação com seus adversários termina, onde alguém finalmente diz: "Basta". Russia has been attacked mercilessly by the West for the crime of being Russia. A Rússia foi atacada sem piedade pelo Ocidente pelo crime de ser a Rússia.

And I've documented nearly every twist and turn of how they have skillfully buttressed their position waiting for the right moment to get maximum return to reverse the tables on their tormentors. E eu documentei quase todas as reviravoltas de como eles reforçaram habilmente sua posição, esperando o momento certo para obter o máximo retorno para reverter as mesas de seus atormentadores.

And, to me, this was that perfect moment for them to finally say "No," to get maximum effect. E, para mim, esse foi o momento perfeito para eles finalmente dizerem "Não", para obter o máximo efeito.

When dealing with a more-powerful enemy you have to target where they are most vulnerable to inflict the most damage. Ao lidar com um inimigo mais poderoso, você deve alvejar onde ele está mais vulnerável para causar o maior dano.

For the West that place is in the financial markets. Para o Ocidente, esse lugar é nos mercados financeiros.

Remember, the first basic fact of economics. Lembre-se, o primeiro fato básico da economia. Prices are set at the margin. Os preços são definidos na margem. The only price that matters is the last one recorded. O único preço que importa é o último registrado.

That price sets the cost for the next unit of that good, in this case a barrel of oil, up for sale. Esse preço define o custo da próxima unidade desse bem, neste caso um barril de petróleo, à venda.

In a world of cartelized markets the world over, where prices are set by external actors, it is easy to forget that in the real economy (regardless of your political persuasion) the world is an auction and everything is up for bid. Em um mundo de mercados cartelizados em todo o mundo, onde os preços são estabelecidos por atores externos, é fácil esquecer que na economia real (independentemente de sua persuasão política) o mundo é um leilão e tudo está em oferta.

High bid wins. Lance alto vence.

So, the most important geostrategic question is, "Who produces the marginal barrel of oil?" Portanto, a questão geoestratégica mais importante é: "Quem produz o barril marginal de petróleo?"

For more than three years now, President Trump has supported his policy of Energy Dominance in a Quixotic quest for the US to become that supplier. Há mais de três anos, o Presidente Trump apoia sua política de Dominância Energética em uma busca quixotesca para que os EUA se tornem esse fornecedor. Trillions of dollars have been spent on building up domestic production to their current, unsustainable levels. Trilhões de dólares foram gastos na construção da produção doméstica para seus níveis atuais e insustentáveis.

This policy pre-dates Trump, certainly, but he has been its most ardent pursuer of it, sanctioning and embargoing everyone he can to keep them off the bid. Essa política é anterior a Trump, certamente, mas ele tem sido o mais fervoroso perseguidor, sancionando e embargando todo mundo que puder para mantê-los fora da oferta.

What he could never do, however, was push Russia off that bid. O que ele nunca pôde fazer, no entanto, foi empurrar a Rússia para fora dessa oferta.

The reason US production rates are unsustainable is because their costs are higher per barrel than the marginal price especially when all other prices are deflating. A razão pela qual as taxas de produção dos EUA são insustentáveis ​​é porque seus custos são mais altos por barril do que o preço marginal, especialmente quando todos os outros preços estão em queda. Simple, straightforward economics. Economia simples e direta.

If they were, on balance, profitable then the industry as a whole would not have burned through a few hundred billion in free cash flow over the past decade. Se eles fossem, em geral, lucrativos, o setor como um todo não teria queimado algumas centenas de bilhões em fluxo de caixa livre na última década.

That's where the Russians' power comes from. É daí que vem o poder dos russos. Russia is one of the lowest cost producers in the world. A Rússia é um dos produtores de menor custo do mundo. Even after paying their taxes to the government their costs are far lower, close to $20 per barrel break-even point, than anyone else in the world when one factors in external costs. Mesmo depois de pagar seus impostos ao governo, seus custos são muito mais baixos, perto de US $ 20 por ponto de equilíbrio, do que qualquer outra pessoa no mundo quando se considera custos externos.

When you don't owe anyone anything you are free to tell them, "No." Quando você não deve nada a ninguém, você é livre para dizer a eles: "Não".

Sure, the Saudis produce at similar cash costs to the Russians but once you factor in its budgetary needs, the numbers aren't even close as they need something closer to $85 per barrel. Certamente, os sauditas produzem custos de caixa semelhantes aos russos, mas uma vez que você considera suas necessidades orçamentárias, os números nem chegam perto, pois precisam de algo mais próximo de US $ 85 por barril.

They can't tell their people, "No," you have to do without. Eles não podem dizer ao seu povo: "Não", você tem que ficar sem. Because the populace will revolt. Porque a população se revoltará.

Russia can ride out, if not thrive, in this low price regime because : A Rússia pode superar, se não prosperar, neste regime de preços baixos porque:

the ruble floats to absorb price shocks in dollars. o rublo flutua para absorver choques de preços em dólares. A majority of their oil is now sold in non-dollar currencies - rubles, yuan, euros, etc. - to lessen their exposure to capital outflows A maioria de seu petróleo agora é vendida em moedas que não são em dólar - rublos, yuan, euros etc. - para diminuir sua exposição a saídas de capital the major oil firms have little dollar-denominated debt as principais empresas de petróleo têm pouca dívida em dólar low extraction costs. baixos custos de extração. its primary governmental budget ebbs and flows with oil prices. seu orçamento governamental primário diminui e flui com os preços do petróleo.

All of this adds up to Russia holding the whip hand over the global market for oil. Tudo isso resulta na Rússia segurando o chicote sobre o mercado global de petróleo.

The ability to say, "No." A capacidade de dizer "não".

And they will have it for years to come as US production implodes. E eles terão isso nos próximos anos quando a produção dos EUA implodir. Because they can and do produce the marginal barrel of oil. Porque eles podem e produzem o barril marginal de petróleo.

That is why oil prices plunged as much as 10% into today's close on the news they would not cut production. É por isso que os preços do petróleo mergulharam 10% no fechamento de hoje com a notícia de que não reduziriam a produção.

There is a cascade lurking beneath this market. Há uma cascata à espreita sob esse mercado. There is a lot of bank and pension fund exposure in the US to what is now soon-to-be non-performing fracking debt. Há muita exposição de bancos e fundos de pensão nos EUA ao que agora é uma dívida fracassada em breve.

Liquidations will begin in earnest later this year. As liquidações começarão a sério ainda este ano.

But the market is handicapping this now. Mas o mercado está prejudicando isso agora.

I cannot overstate how important and far-reaching this move by Russia is. Não posso exagerar o quão importante e abrangente esse movimento da Rússia é. If they don't make a deal here they can break OPEC. Se eles não fizerem um acordo aqui, podem quebrar a OPEP. If they do make a deal it will come with strings that ensure pressure is lifted in other areas of stress for them. Se eles fizerem um acordo, virão com cordas que garantem que a pressão seja elevada em outras áreas de estresse para eles.

The knock-on effects of oil plunging from $70 per barrel to $45 over two months will be felt for months, if not years. Os efeitos indiretos do petróleo, que caem de US $ 70 por barril para US $ 45 em dois meses, serão sentidos por meses, se não anos.

And it is no shock to me that Russia held their water here. E não me surpreende que a Rússia tenha mantido a água aqui. If they didn't, I would have been surprised. Se não, eu ficaria surpreso.

This was Putin's opportunity to finally strike back at Russia's tormentors and inflict real pain for their unscrupulous behavior in places like Iran, Iraq, Syria, Ukraine, Yemen, Venezuela and Afghanistan. Esta foi a oportunidade de Putin de finalmente revidar os torturadores da Rússia e infligir dor real por seu comportamento inescrupuloso em lugares como Irã, Iraque, Síria, Ucrânia, Iêmen, Venezuela e Afeganistão.

He is now in a position to extract maximum concessions from the US and the OPEC nations who are supporting US belligerence against Russia's allies in China, Iran and Syria. Ele agora está em posição de extrair o máximo de concessões dos EUA e das nações da OPEP que estão apoiando a beligerância dos EUA contra os aliados da Rússia na China, Irã e Síria.

We saw the beginnings of this in his dealings with Turkish President Erdogan in Moscow, extracting a ceasefire agreement that was nothing short of a Turkish surrender. Vimos o começo disso em suas negociações com o presidente turco Erdogan em Moscou, extraindo um acordo de cessar-fogo que não era nada menos que uma rendição turca.

Erdogan asked to be saved from his own stupidity and Russia said, "No." Erdogan pediu para ser salvo de sua própria estupidez e a Rússia disse: "Não".

This condition of producing the marginal barrel of oil in a deflationary world places Russia in the driver's seat to drive US foreign policy behavior in an election year. Essa condição de produção do barril marginal de petróleo em um mundo deflacionário coloca a Rússia no banco do motorista para impulsionar o comportamento da política externa dos EUA em um ano eleitoral.

Talk about meddling in our elections! Fale sobre a intromissão nas nossas eleições!

The Achilles' heel of the US empire is the debt. O calcanhar de Aquiles do império americano é a dívida. The dollar has been its greatest weapon and it is still king. O dólar tem sido sua maior arma e ainda é rei. And it is a weapon with a great deal of power but wielded only against the US's allies, not Russia. E é uma arma com muito poder, mas manejada apenas contra os aliados dos EUA, não a Rússia.

Markets will adjust and calm down in a few days. Os mercados se ajustarão e se acalmarão em alguns dias. The panic will subside. O pânico vai diminuir. But it will come back soon enough in a more virulent form. Mas voltará em breve de uma forma mais virulenta. Today is a replay of 2007-08 but this time Russia is far better prepared to fight back. Hoje é uma repetição de 2007-2008, mas desta vez a Rússia está muito melhor preparada para revidar.

And when that happens, I suspect it won't be the Saudis or the Turks that come running to Russia to save them, but the US and Europe. E quando isso acontece, suspeito que não serão os sauditas ou os turcos que correm para a Rússia para salvá-los, mas os EUA e a Europa.

At which point, I have to wonder if Putin will channel his inner Rorschach. Nesse momento, tenho que me perguntar se Putin canalizará seu Rorschach interno.

Foto: By Олег Токарев - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51944967