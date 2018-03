Excerto do discurso pronunciado por Vladimir Putin referente à Defesa

Vladimir Putin

Agora, refiro a questão mais importante, a defesa.

Falarei sobre os sistemas mais recentes das armas estratégicas russas que estamos a criar em resposta à retirada unilateral dos Estados Unidos da América do Tratado de Mísseis Anti-balísticos e à colocação efectiva dos seus sistemas de defesa anti-mísseis, não só nos EUA, como também para além das suas fronteiras nacionais.

Gostaria de fazer uma curta viagem ao passado recente.

Em 2000, os EUA anunciaram a sua retirada do Tratado de Mísseis Anti-balísticos. A Rússia estava categoricamente contra essa decisão. Considerávamos o Tratado ABM soviético-americano, assinado em 1972, como sendo a pedra angular do sistema de segurança internacional. De acordo com este tratado, as partes tinham o direito de implantar sistemas de defesa de mísseis balísticos, apenas, numa das suas regiões. A Rússia distribuiu esses mesmos sistemas à volta de Moscovo e os EUA, ao redor da sua base terrestre ICBM, situada em Grand Forks.

Juntamente com o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o Tratado ABM não só criou uma atmosfera de confiança, mas também impediu que qualquer das partes utilizasse imprudentemente armas nucleares, o que teriam ameaçado a Humanidade, porque o número limitado de sistemas de defesa de mísseis balísticos tornavam o potencial agressor vulnerável a um ataque, como resposta.

Fizemos o nosso melhor para dissuadir os americanos a não se retirarem do tratado. Foi tudo em vão. Os EUA saíram do tratado em 2002. Mesmo depois tentarmos desenvolver um diálogo construtivo com os americanos. Propusemos trabalhar juntos nesta área para aliviar a tensão e manter uma atmosfera de confiança. A certa altura, pensei que era possível um compromisso, mas tal não aconteceu. Todas as nossas propostas, absolutamente todas, foram rejeitadas. E depois informamos que teríamos de melhorar os nossos sistemas de ataque modernos, para salvaguardar a nossa segurança. Como resposta, os EUA disseram que não estão a criar um sistema BMD global contra a Rússia, que são livres de fazer o que quiserem e que os EUA presumirão que as nossas acções não são conduzidas contra eles.

As razões por trás desta posição são óbvias. Após o colapso da URSS, a Rússia, que era conhecida como União Soviética ou Rússia soviética, no estrangeiro, perdeu 23,8 % do seu território nacional, 48,5 % da população, 41% do PIB, 39,4 % do seu potencial industrial (quase metade do nosso potencial, gostaria de salientar), bem como 44,6% de sua capacidade militar devido à divisão das Forças Armadas Soviéticas entre as antigas repúblicas soviéticas. O equipamento militar do exército russo estava a tornar-se obsoleto e as Forças Armadas estavam num estado lamentável. Uma guerra civil devastava o Cáucaso, e os inspectores norte-americanos supervisionavam o funcionamento de nossas principais usinas de enriquecimento de urânio.

Durante um certo tempo, a questão não era saber se seríamos capazes de desenvolver um sistema de armas estratégicas - alguns interrogavam-se, se o nosso país poderia mesmo armazenar e manter com segurança, as armas nucleares que herdamos após o colapso da URSS. A Rússia tinha dívidas pendentes, a economia não podia funcionar sem empréstimos do FMI e do Banco Mundial; a esfera social era impossível de sustentar.

Aparentemente, de acordo com a perspectiva histórica previsível, os nossos parceiros tinham a impressão de que seria impossível ao nosso país, reabilitar a economia, a indústria em geral, a indústria da Defesa e das Forças Armadas, a níveis capazes de apoiar o potencial estratégico necessário. E se for esse o caso, não há nenhum ponto de ligação com a opinião da Rússia, de que é necessário continuar com a vantagem militar unilateral, a fim de, no futuro, ditar as condições em todas as esferas.

Basicamente, esta posição, esta lógica, a julgar pelas realidades daquele período, é compreensível e nós somos os culpados. Em todos estes anos, durante um período de 15 anos, desde a retirada dos Estados Unidos do Tratado dos Mísseis Anti-balísticos, tentámos, constantemente, por meio de conversações sérias, retomar as negociações com o lado americano, a fim de alcançar acordos na esfera da estabilidade estratégica.

Conseguimos alcançar alguns desses objectivos. Em 2010, a Rússia e os EUA assinaram o Novo Tratado START, abrangendo medidas para a redução e limitação de armas ofensivas estratégicas. No entanto, à luz dos planos para construir um sistema global de mísseis anti-balísticos, que ainda estão a ser realizados hoje, todos os acordos assinados no âmbito do Novo START, estão a ser lentamente desvalorizados, porque, enquanto o número de transportadores e armas está a ser reduzido, uma das partes, ou seja, os EUA, estão a permitir um crescimento constante e descontrolado do número de mísseis anti-balísticos, melhorando a sua qualidade e criando novas áreas de lançamento de mísseis. Se não fizermos alguma coisa, eventualmente, isso resultará na desvalorização completa do potencial nuclear da Rússia. O que significa, simplesmente, que todos os nossos mísseis poderiam ser interceptados.

Apesar dos inúmeros protestos e súplicas, a máquina americana foi colocada em movimento, a correia de transporte está a avançar. Existem novos sistemas de defesa anti-míssil instalados no Alasca e na Califórnia; como resultado da expansão da NATO para leste, foram criadas duas novas áreas de defesa de mísseis na Europa Ocidental: uma já foi criada na Roménia, enquanto a fixação do sistema na Polónia está agora quase completa. O seu conjunto aumentará; serão criadas novas áreas de lançamento no Japão e na Coreia do Sul. O sistema global de defesa anti-mísseis dos EUA, também inclui cinco navios cruzadores e 30 destroyers, que, tanto quanto sabemos, foram colocados em regiões próximas das fronteiras russas. Não estou a exagerar, de modo algum; e este trabalho prossegue rapidamente.

Assim, o que fizemos, além de protestar e avisar? Como é que a Rússia irá responder a este desafio? É desta maneira.

Durante todos estes anos desde a retirada unilateral dos EUA do Tratado ABM, trabalhámos intensamente em equipamentos e armas avançadas, o que nos permitiu conseguir um avanço no desenvolvimento de novos modelos de armas estratégicas.

Deixem-me recordar que os Estados Unidos estão a criar um sistema global de defesa de mísseis, principalmente, para combater armas estratégicas que seguem trajectórias balísticas. Essas armas formam a espinha dorsal das nossas forças de dissuasão nuclear, assim como as dos outros membros do clube nuclear.

Como tal, a Rússia desenvolveu e trabalha continuamente para aperfeiçoar sistemas, altamente eficazes, a preços moderados, para ser bem sucedida na defesa contra mísseis. Esses sistemas estão instalados em todos os nossos complexos de mísseis balísticos intercontinentais.

Além disso, iniciamos o desenvolvimento de mísseis da próxima geração. Por exemplo, o Ministério da Defesa e as empresas de mísseis e da indústria aeroespacial estão em fase activa para testar um novo sistema de mísseis com um míssil intercontinental pesado. Chamamos-lhe Sarmat.

O Sarmat substituirá o sistema Voevoda, fabricado na URSS. A sua imensa potência foi universalmente reconhecida. Os nossos colegas estrangeiros até lhe deram um nome bastante ameaçador.

Dito isto, as capacidades do míssil Sarmat são muito maiores. Com mais de 200 toneladas, apresenta uma fase de impulso curta, o que torna mais difícil a intercepção de sistemas de defesa anti-míssil. O alcance do novo míssil pesado, o número e o poder dos seus blocos de combate é maior do que o de Voevoda. O Sarmat estará equipado com uma ampla gama de ogivas nucleares poderosas, incluindo ogivas hipersónicas e os meios mais modernos de escapar à defesa contra mísseis. O alto grau de protecção dos lançadores de mísseis e as capacidades energéticas significativas que o sistema oferece, permitirão usá-lo em todas as condições.

Podem mostrar o vídeo.

(O video é exibido)

O alcance da Voevoda é de 11 000 km, enquanto o Sarmat praticamente não possui restrições de alcance.

Como os videoclips mostram, o Sarmat pode atacar alvos seguindo trajectos sobre os pólos Norte e Sul.

O Sarmat é um míssil formidável e, devido às suas características, não é perturbado até mesmo pelos sistemas de defesa de mísseis mais avançados.

Mas não ficamos por aqui. Começámos a desenvolver novos tipos de armas estratégicas que não usam trajetórias balísticas quando se aproximam de um alvo e, portanto, os sistemas de defesa contra mísseis são inúteis contra eles, absolutamente inúteis.

Permitam-me desenvolver um pouco mais, a informação sobre estas armas.

As armas avançadas da Rússia baseiam-se nas realizações únicas e inovadoras dos nossos cientistas, designers e engenheiros. Um deles é uma unidade de energia nuclear de pequena escala que pode ser instalada num míssil como o nosso mais recente míssil lançado pelo ar, X-101 ou pelo míssil americano Tomahawk - um tipo de missil semelhante, mas com uma faixa de alcance dezenas de vezes maior, dezenas, basicamente, um alcance ilimitado. É um míssil furtivo de vôo a baixa altitude, que transporta uma ogiva nuclear, com quase um alcance ilimitado, trajectória imprevisível e habilidade para ultrapassar barreiras de intercepção. É invencível contra todos os sistemas existentes e futuros de defesa contra mísseis, e de defesa anti-aérea. Repetirei esta afirmação várias vezes, hoje.

No final de 2017, a Rússia lançou com sucesso o seu mais recente míssil de energia nuclear no campo de treinamento Central. Durante o seu voo, o motor movido a energia nuclear alcançou a capacidade com que foi projectado e forneceu a propulsão necessária.

Agora que os testes de lançamento de mísseis e os testes no solo foram bem sucedidos, podemos começar a desenvolver um tipo completamente novo de arma, um sistema estratégico de armas nucleares com um míssil movido a energia nuclear.

Exibam o vídeo, por favor.

(O video é exibido.)

Podem ver como o míssil ultrapassa os interceptores. Como o alcance é ilimitado, o míssil pode manobrar o tempo que for necessário.

Sem dúvida, como podem compreender, nenhum outro país desenvolveu nada assim. Haverá algo semelhante um dia, mas, nesse momento, os nossos técnicos terão qualquer coisa ainda melhor.

Todos sabemos que o design e desenvolvimento de sistemas de armas não tripulados é outra tendência comum no mundo. No que diz respeito à Rússia, desenvolvemos veículos submersíveis não tripulados que se podem mover em grandes profundidades (eu diria, em profundidades extremas) intercontinentalmente, a uma velocidade várias vezes superior à velocidade dos submarinos, torpedos de tecnologia de ponta e todos os tipos de navios de superfície, incluindo alguns dos mais rápidos. É realmente fantástico. São silenciosos, altamente manobráveis e quase não têm vulnerabilidades para o inimigo explorar. Simplesmente, não há nada no mundo capaz de opôr-se a eles.

Os veículos subaquáticos não tripulados podem transportar ogivas convencionais ou nucleares, o que lhes permite envolver vários alvos, incluindo grupos de aviões, fortificações costeiras e infra-estruturas.

Em Dezembro de 2017, uma unidade de energia nuclear inovadora para este veículo subaquático não tripulado completou um ciclo de teste que durou muitos anos. A unidade de energia nuclear é única para o seu tamanho pequeno, oferecendo uma incrível relação peso-potência. É cem vezes menor do que as unidades que alimentam os submarinos modernos, mas ainda é mais poderosa e pode mudar para o modo de combate, ou seja, atingir a capacidade máxima 200 vezes mais rapidamente.

Os testes que foram conduzidos permitiram que começássemos a desenvolver um novo tipo de arma estratégica que levará munições nucleares maciças.

Por favor, exiba o vídeo.

(Reprodução do vídeo.)

A propósito, ainda temos de escolher nomes para estas duas novas armas estratégicas, o míssil de cruzeiro de alcance global e o veículo subaquático não tripulado. Estamos a aguardar as sugestões do Ministério da Defesa.

Os países com alto potencial de pesquisa e tecnologia avançada são conhecidos por desenvolver activamente as chamadas armas hipersónicas. A velocidade do som é, geralmente, medida em números de Mach em homenagem ao cientista austríaco Ernst Mach, conhecido pela sua pesquisa neste campo. Um Mach é igual a 1.062 quilómetros por hora a uma altitude de 11 quilómetros. A velocidade do som é Mach 1, as velocidades entre Mach 1 e Mach 5 são chamadas de supersónicas, e o hipersónico está acima de Mach 5. É claro que esse tipo de arma oferece vantagens substanciais num conflito armado. Os especialistas militares acreditam que será extremamente poderoso e que sua velocidade o torna invulnerável aos sistemas actuais de mísseis e defesa aérea, visto que os mísseis interceptores são simplesmente colocados e não são suficientemente rápidos. A este respeito, é bem compreensível porque motivo os exércitos líderes do mundo, procuram possuir uma arma tão ideal.

Amigos, a Rússia já tem essa arma.

A etapa mais importante no desenvolvimento dos sistemas de armas modernos foi a criação de um sistema de mísseis de aviões hipersónicos, de alta precisão; como já sabem, certamente, é único no mundo. Os testes foram concluídos com êxito e, além disso, em 1 de Dezembro do ano passado, esses sistemas iniciaram o seu serviço de teste nos aeródromos do Distrito Militar do Sul.

As características de vôo únicas do avião transportador de alta velocidade permitem que o míssil seja entregue no ponto de descarga em poucos minutos. O míssil, voando a uma velocidade hipersónica, 10 vezes mais rápido do que a velocidade do som, também pode manobrar em todas as fases da trajectória do seu voo, o que também permite ultrapassar todas as formas existentes, penso eu, de sistemas de detecção de aviões e mísseis, atirando ogivas nucleares e convencionais numa faixa de mais de 2.000 quilómetros. Denominamos esse sistema, Kinzhal (Dagger).

O vídeo, por favor.

(Reprodução do vídeo.)

Mas não é tudo o que tenho para dizer.

Uma verdadeira descoberta tecnológica é o desenvolvimento de um sistema de mísseis estratégicos, fundamentalmente, com novos equipamentos de combate - uma unidade de asa deslizante, que também foi testada com sucesso.

Direi, mais uma vez, o que dissemos repetidamente aos nossos parceiros americanos e europeus que são membros da NATO: faremos os esforços necessários para neutralizar as ameaças colocadas pela introdução do sistema global de defesa anti-mísseis dos EUA. Mencionámo-lo durante as conversações, e até mesmo, publicamente. Em 2004, após os exercícios das forças nucleares estratégicas, quando o sistema foi testado pela primeira vez, disse o seguinte, numa reunião com a imprensa (é embaraçoso citar-me, mas é que é oportuno dizer aqui) :

Então, eu disse: "À medida que outros países aumentam o número e a qualidade das suas armas e do seu potencial militar, a Rússia também precisará de garantir a posse de armas e de tecnologia de nova geração.

A este respeito, tenho o prazer de informar-vos que, as experiências concluídas com êxito durante estes exercícios, permitem-nos confirmar que, num futuro próximo, as Forças Armadas da Rússia, as Forças Estratégicas de Mísseis, receberão novos sistemas de armas recentes de velocidade hipersónica e de alta precisão que podem atingir alvos a uma distância intercontinental e podem ajustar a altitude e o curso enquanto viajam. Esta afirmação é muito significativa porque nenhum país do mundo, neste momento, tem tais armas no seu arsenal militar." Fim da citação.

Claro, cada palavra tem um significado, porque estamos a falar sobre a possibilidade de ignorar limites de intercepção. Por que é que fizemos tudo isto? Por que é que falámos sobre isto? Como podem ver, não ocultamos os nossos planos e falamos abertamente sobre eles, principalmente para encorajar os nossos parceiros a ter conversações. Deixem-me repetir, isto aconteceu em 2004. Na verdade, é surpreendente que, apesar de todos os problemas com a economia, as finanças e o sector da defesa, a Rússia permaneceu como uma grande potência nuclear. Não, ninguém realmente queria falar connosco sobre o cerne da questão e ninguém nos queria ouvir. Então ouçam agora.

Ao contrário dos tipos existentes de equipamentos de combate, este sistema é capaz de vôos intercontinentais a velocidades supersónicas que excedem a velocidade Mach 20.

Como disse em 2004, ao deslocar-se para o seu alvo, o bloco de deslizamento dos mísseis de cruzeiro, envolve manobras intensivas - tanto laterais (durante vários milhares quilómetros), como verticais. É esta característica que o torna absolutamente invulnerável para qualquer sistema de defesa de ar ou mísseis. O uso de novos materiais compósitos permitiu que o bloco de deslizamento do míssil de cruzeiro fizesse um voo guiado de longa distância praticamente em condições de formação de plasma. Voa para o seu alvo como um meteorito, como uma bola de fogo. A temperatura na sua superfície atinge 1.600-2.000 graus Celsius, mas o bloco de cruzeiro é guiado de forma confiável.

Exibam o vídeo, por favor.

(O video é reproduzido).

Por razões óbvias, não podemos mostrar a aparência externa deste sistema aqui. Isto ainda é muito importante. Espero que todos compreendam. Mas deixem-me assegurar-vos que temos tudo isto e está a funcionar muito bem. Além disso, as empresas industriais russas aventuraram-se a desenvolver um novo tipo de arma estratégica. Designámo-la como Avangard.

Estamos bem cientes de que vários outros países estão a desenvolver armas avançadas com novas propriedades físicas. Temos todos os motivos para acreditar que também estamos um passo a frente - a qualquer custo, nas áreas mais essenciais.

Conseguimos progressos significativos nas armas laser. Não é apenas mais um conceito ou mais um plano. Nem está mesmo nos primeiras fases de produção. Desde o ano passado,as nossas tropas foram armadas com armas laser.

Não quero revelar mais detalhes. Ainda não é o momento apropriado. Mas os especialistas compreenderão que, com essas armas, a capacidade de defesa da Rússia se multiplicou.

Aqui está outro pequeno vídeo.

(Reprodução do vídeo.)

Os interessados em equipamentos militares estão convidados a sugerir um nome para este novo armamento, este sistema de ponta.

Claro que vamos aperfeiçoar esta tecnologia de ponta. Obviamente, há muito mais em desenvolvimento do que mencionei hoje. Mas, por agora, é suficiente.

Quero salientar especificamente que as armas estratégicas recentemente desenvolvidas - de facto, os novos tipos de armas estratégicas - não são o resultado de algo que foi deixado pela União Soviética. É evidente que confiamos nalgumas ideias dos nossos engenhosos predecessores. Mas tudo o que descrevi hoje, é o resultado dos anos recentes, produto de dezenas de organizações de pesquisa, gabinetes de design e de institutos.

Milhares, literalmente, milhares de especialistas, cientistas, designers, engenheiros, trabalhadores empenhados e talentosos, trabalham há anos silenciosamente, humildes e desinteressadamente, com total dedicação. Existem muitos jovens profissionais entre eles. São nossos verdadeiros heróis, juntamente com os nossos militares que demonstraram as melhores qualidades do exército russo em combate. Quero abordar cada um deles agora mesmo e dizer que haverá absolutamente prémios, condecorações e títulos honoríficos, mas, porque conheci muitos de vós pessoalmente, muitas vezes, sei que não são motivados pelas condecorações. Que para vós, o mais importante, é garantir de forma confiável, a segurança do nosso país e do nosso povo. Na qualidade de Presidente e em nome do povo russo, quero agradecer-vos muito pelo vosso trabalho árduo e pelos seus resultados. O nosso país precisa tanto deles.

Como já mencionei, todos os produtos militares futuros são baseados em descobertas notáveis que podem, devem e serão usadas nos sectores civis de alta tecnologia. Gostaria de salientar que apenas um país com o mais alto nível de pesquisa fundamental e de educação, desenvolvimento de pesquisa, tecnologia, infra-estrutura industrial e recursos humanos pode reproduzir com sucesso, armas exclusivas e complexas deste tipo. Podeis ver que a Rússia tem todos estes recursos.

Vamos expandir este potencial e concentrarmo-nos a cumprir os objectivos ambiciosos que nosso país estabeleceu em termos de desenvolvimento económico, social e de infra-estrutura. A defesa efectiva servirá como garantia do desenvolvimento da Rússia, a longo prazo.

Deixem-me reiterar que cada um dos sistemas de armamento que referi, é de importância única. Mais importante, ainda, é que juntando todas estas descobertas, o Ministério da Defesa e o Estado Maior da Defesa desenvolverão um sistema de defesa abrangente, no qual cada peça de equipamento militar novo receberá um papel apropriado. Além das armas estratégicas que estão actualmente em alerta de combate e que beneficiam de actualizações regulares, a Rússia terá uma capacidade de defesa que garante a sua segurança a longo prazo.

Claro que há muitas coisas que temos de fazer em termos de construção militar, mas há algo que já é evidente: a Rússia possui um exército moderno de alta tecnologia que é bastante compacto, dado o tamanho do território, centrado no corpo de oficiais, que são dedicados ao nosso país e que estão prontos para sacrificar seja o for pelo nosso povo. Mais cedo ou mais tarde, outros exércitos também terão tecnologia e armas, até mais avançadas. Mas isso não nos preocupa, pois que já as temos e teremos ainda melhores armamentos no futuro. O que importa é que eles nunca terão pessoas ou oficiais como o piloto russo Major Roman Filipov.

Espero que tudo o que foi dito hoje faça com que qualquer agressor potencial pense duas vezes, pois que os passos hostis contra a Rússia, como a implantação de defesas de mísseis e a aproximação da infra-estrutura da NATO para junto da fronteira russa, tornam-se ineficazes em termos militares e implicam custos injustificados, tornando-as inúteis para os que estão a promover essas iniciativas.

Era nosso dever informar os nossos parceiros sobre o que disse hoje, aqui, sob os compromissos internacionais que a Rússia assumiu. Quando chegar a hora, os especialistas do Ministério das Relações Exteriores e da Defesa terão muitas oportunidades para discutir todos estes assuntos com eles, se, naturalmente, os nossos parceiros assim o desejarem.

Pela minha parte, devo salientar que realizamos o trabalho de reforçar a capacidade de defesa da Rússia, dentro dos actuais acordos de controlo de armas; não estamos a violar nada. Devo dizer, especificamente, que a crescente força militar da Rússia não é uma ameaça para ninguém; nunca tivemos planos de usar esse potencial para fins ofensivos e, muito menos, agressivos.

Não estamos a ameaçar ninguém, não atacámos ninguém, nem tirámos nada de ninguém sob a ameaça das armas. Não precisamos de nada. Precisamente o contrário. Considero ser necessário realçar (e é muito importante) que o crescente poder militar da Rússia é uma garantia sólida para a paz global na medida em que este poder preserva e manterá a paridade estratégica e o equilíbrio de forças no mundo que, como é sabido, foi e continua a ser, um factor chave da segurança internacional, após a Segunda Guerra Mundial e até aos dias de hoje.

E para aqueles que nos últimos 15 anos tentaram acelerar a corrida aos armamentos e procuraram obter uma vantagem unilateral contra a Rússia, que introduziram restrições e sanções ilegais do ponto de vista do Direito Internacional, que visam impedir o desenvolvimento de nossa nação, inclusive na área militar, vou dizer o seguinte: tudo o que tentaram evitar por meio dessa política já aconteceu. Ninguém conseguiu prejudicar a Rússia.

Hoje, temos de estar cientes desta realidade e ter a certeza de que tudo o que eu disse hoje não é bluff - e não é uma armadilha, acreditem-me - pensem sobre o que acabo de dizer e não tenham em conta os que vivem no passado e não conseguem para olhar para o futuro, para parar de balouçar o barco em que estamos todos e que é chamado Terra.

Neste contexto, gostaria de observar o seguinte: Estamos muito preocupados com certas disposições da revisão da Nuclear Posture Review, que expandem as oportunidades de reduzir e restringem o limiar do uso de armas nucleares. Por trás das portas fechadas, pode dizer-se qualquer coisa para acalmar alguém, mas lemos o que está lá escrito. E o que está lá escrito é que esta estratégia pode ser posta em acção em resposta a ataques de armas convencionais e até mesmo perante uma ameaça cibernética.

Devo notar que nossa doutrina militar diz que a Rússia reserva o direito de usar armas nucleares unicamente em resposta a um ataque nuclear ou a um ataque com outras armas de destruição em massa contra o país ou contra os seus aliados, ou um acto de agressão contra nós , usando armas convencionais que ameaçam a própria existência do Estado. Está tudo muito claro e específico.

Como tal, considero ser meu dever anunciar o seguinte: Qualquer uso de armas nucleares contra a Rússia ou contra os seus aliados - armas de curto, médio ou algum alcance - será considerado como um ataque nuclear a este país. A retaliação será imediata, com todas as consequências que lhe são inerentes.

Não deve haver dúvidas sobre o que acabo de mencionar. Não há necessidade de criar mais ameaças no mundo. Em vez disso, deixem-nos sentar à mesa das negociações e elaborar juntos, um novo e indispensável sistema de segurança internacional e de desenvolvimento sustentável para a civilização humana. Temos dito sempre isto mesmo. Todas estas propostas ainda são válidas. A Rússia está pronta para fazê-lo.

As nossas políticas nunca serão baseadas em reivindicações de excepcionalismo. Protegemos os nossos interesses e respeitamos os interesses dos outros países. Observamos o Direito Internacional e acreditamos no papel central e inviolável da ONU. Estes são os princípios e as abordagens que nos permitem construir relações fortes, amigáveis e iguais com a maioria absoluta dos países.

A nossa união estratégica abrangente com a República Popular da China é um exemplo. A Rússia e a Índia também gozam de um relacionamento privilegiado estratégico especial. As nossas relações com muitos outros países do mundo estão a entrar numa nova fase dinâmica.

A Rússia está largamente envolvida em organizações internacionais. Com nossos parceiros, estamos a promover associações e grupos como a CSTO, a Organização de Cooperação de Xangai e os BRICS. Estamos a promover uma agenda positiva nas Nações Unidas, G20 e APEC. Estamos interessados numa cooperação normal e construtiva com os Estados Unidos e com a União Europeia. Esperamos que o bom senso vença e que os nossos parceiros optem, em conjunto, por um trabalho honesto e constante.

Mesmo que as nossas opiniões entrem em conflito em algumas questões, ainda permanecemos parceiros, porque devemos trabalhar juntos para responder aos desafios mais complexos, garantir a segurança global e construir o mundo do futuro, que está cada vez mais interligado, com processos de integração cada vez mais dinâmicos.

A Rússia e os seus parceiros na União Económica Eurasiática, procuram torná-la num grupo de integração globalmente competitivo. A agenda da EAEU inclui a construção de um mercado comum de electricidade, petróleo, produtos petrolíferos e gás, harmonizando os mercados financeiros e ligando as nossas autoridades aduaneiras. Também continuaremos a trabalhar para obter uma parceria euro-asiática mais alargada.

Colegas, este é um período de viragem para o mundo inteiro e aqueles que estão dispostos e capazes de mudar, os que estão a tomar medidas e a avançar, irão assumir a liderança. A Rússia e seu povo expressaram essa vontade em cada momento decisivo da nossa História. Apenas em 30 anos, passamos por mudanças que demoraram séculos noutros países.

Continuaremos de forma confiável, o nosso próprio percurso, tal como sempre o fizemos. Vamos manter-nos juntos, como sempre temos feito. A nossa unidade é a fundação mais duradoura para o progresso futuro. Nos próximos anos, o nosso objectivo é fortalecer ainda mais essa unidade para que possamos ser uma equipa que compreenda que a mudança é necessária e que esteja pronta para dedicar a sua energia, conhecimento, experiência e talento para alcançar objectivos comuns.

Os desafios e os grandes objectivos dão um significado especial às nossas vidas. Devemos ser ousados nos nossos planos e acções, manifestar responsabilidade e iniciativa, e tornarmo-nos mais fortes, o que significa ser útil às nossas famílias, às nossas crianças, a todo o país; mudando o mundo e o nosso país para melhor; e criando a Rússia com que todos sonhamos. Só então a próxima década e todo o século XXI, serão, indubitavelmente, uma época de triunfos extraordinários para a Rússia e para o nosso êxito universal. Acredito que será assim.

Obrigado.

Fonte : "Excerto do discurso pronunciado por Vladimir Putin referente à Defesa", Vladimir Putin, Rede Voltaire, 1 de Março de 2018, www.voltairenet.org/article199963.html