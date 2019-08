Putin exige que Ucrânia evite ataques contra civis em Donbass

Moscou, 7 ago (Prensa Latina) O presidente russo, Vladimir Putin, exigiu de seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, o fim dos ataque de artilharia do exército do vizinho país contra civis na região rebelde de Donbass, informou hoje o Kremlin.

Putin exigiu que sejá excluída a agressão a civis nas próximas ações militares das forças ucranianas, pois provocam a morte de pessoas inocentes, afirma o serviço de imprensa da presidência, em referência a uma conversa telefônica com Zelensky.



Durante um debate sobre a busca de uma solução ao mencionado conflito, foi destacada a importância de seguir minuciosamente a ordem de realização dos acordos assinados em Minsk, em fevereiro de 2015.



Os tratados estabelecem um cessar fogo, uma anistia geral, intercâmbio de prisioneiros, status especial para Donbass e mudanças na Constituição com esse objetivo, além do controle ucraniano sobre a fronteira de Donbass com a Rússia.



Na conversa telefônica, também foi analisada a situação vinculada ao retorno de prisioneiros de ambas partes, destacou o serviço de imprensa do Kremlin.



Putin e Zelensky tiveram outra conversa por telefone no dia 11 de julho, dias antes das eleições parlamentares antecipadas, em que o partido Sluga Naroga contou com 43.16% dos votos (mais de 6,3 milhões).



Uma das principais promessas de Zelensky e seu partido foi acabar com a guerra no Donbass, que se iniciou com uma operação de castigo contra a população insurgida dessa região, oposta ao golpe de estado de fevereiro de 2014 em Kiev.



O governo golpistaÂápropunha retirar o russo como idioma oficial na Ucrânia, algo que instigou a oposição da população russoparlante do Donbass, onde mais de 10.100 pessoas morreram no conflito, em sua grande maioria civis.



