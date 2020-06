As atuais frentes de combate na Síria

Por Pedro Garcia Hernandez Damasco, 6 de junho (Prensa Latina) O Exército Árabe da Síria, juntamente com as forças colaboradoras, atualmente enfrenta grupos terroristas em frentes definidas nas províncias de Idlib, Alepo, Hasaka e o deserto de Al Badiya, parte do Homs e com características diferente dos quase 10 anos de guerra imposta.

Nessas regiões, que abrangem os quatro pontos cardeais da geografia do país, desta vez estão ocorrendo confrontos contra organizações extremistas apoiadas abertamente pelos Estados Unidos, Turquia e, em geral, por membros ativos e representados da Organização do Tratado da Atlântico Norte (OTAN).



Se em anos anteriores esse apoio era um tanto indireto por meio de consultores e instrutores, desta vez os turcos, os Estados Unidos, os franceses e os britânicos, entre outros, estão de fato participando das ações de apoio aéreo, cercas operacionais nos colonos originais, seqüestros e construção de habitações e assentamentos administrativos para si e seus aliados



Essa realidade atual está em constante escalonamento, após os sucessos desde dezembro de 2019, quando o Exército Sírio fez progressos substanciais, especialmente em Idlib e Alepo, e reduziu a posição de terroristas nos seis mil quilômetros quadrados de Idlib, na região noroeste, para um terceiro de Alepo e uma parte oriental do Hasaka.



Não menos de 50 mil membros da Junta para a Libertação do Levante, anteriormente Al Nusra, a Frente de Libertação Nacional e o Partido Islâmico do Turquestão, juntamente com as chamadas Forças Democráticas da Síria (SDS), entre outros grupos, estão posicionados nas regiões mencionadas, com ligeiro atrito entre elas, mas sob indicações diretas de seus patrocinadores que, a longo prazo, neutralizam as disputas.



As tropas turcas, cujos eleitores no pelotão incluem elementos da Frente de Libertação Nacional, formada com ex-membros do chamado Exército Livre da Síria, têm 32 pontos de controle nas áreas de Idlib, Aleppo e parte de Hasaka, contra os acordos de Sóchi, Rússia, que estipulou apenas 12.



Por outro lado, os SDS recebem continuamente suprimentos militares e logísticos dos Estados Unidos através dos pontos de fronteira porosos com o Iraque no nordeste e constroem uma infraestrutura para consolidar a autonomia dos curdos na região indicada, com base no deslocamento das população árabe nativa e domina os campos de petróleo e gás nas províncias do norte de Raqqa e Deir Ezzor.



A esse complexo panorama se somam as ações de remanescentes do Estado Islâmico, o Daesh em árabe, que agem contra o Exército Sírio no vasto deserto de Al Badiya, província de Homs e que, com nomes alterados, operam com o apoio da base ilegal dos EUA. de Al Tanef, no triângulo fronteiriço entre Síria, Jordânia e Iraque, no sudeste desta nação.



Quase simultaneamente, o regime sionista em Israel aumenta suas incursões com ataques de mísseis das áreas palestinas ocupadas e das Colinas de Golã e em ações acima das leis internacionais ou decisões fracas e mal aplicadas das Nações Unidas, bem como a quase total indiferença da Liga Árabe e da qual a Síria foi o fundador e depois expulsa em 2012.



A situação atual é alarmante e altamente complexa diante do constante bloqueio dos Estados Unidos e de seus aliados no Ocidente e na região para o desenvolvimento de negociações que levarão, pelo menos, a uma saída do conflito que sangra esta nação do Levante a um custo de meio milhão perdas mortas e mutiladas e econômicas de mais de 400 bilhões de dólares.



