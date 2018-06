Vkhutemas: O futuro em construção 1918-2018

Pela primeira vez o público brasileiro (não apenas no Brasil, mas também nas Américas) conhecerá a experiência pedagógica revolucionária russa que culminou na criação da primeira instituição universitária, no mundo, que almejou congregar, em diversas faculdades, um rico conjunto interdisciplinar e articulado entre artes e técnicas.

Serão cerca de trezentas obras reconstruídas por designers e artistas brasileiros: projetos de arquitetura, maquetes, bandeiras de estamparias sobre têxteis, porcelanas, cartazes, livros, azulejaria, roupas e muito mais!! Nesse espaço vamos contar histórias e estórias do maravilhoso e audacioso projeto do Vkhutemas, na segunda década do Século XX, na Rússia soviética.

A expografia (desenhada por Ricardo Amado, com projeto gráfico da Goma Oficina) oferecerá um grande número de informações totalmente inéditas aos visitantes, em formato de livro de artista aberto e disponível a todos no espaço das oficinas do Sesc Pompeia, buscando um diálogo com o processo editorial, expográfico e a pungente produção teórica das vanguardas russas soviéticas.

A seleção curatorial buscou resgatar os processos de ensino por meio de documentos, desenhos, esboços, publicações do período e ensaios teóricos e dispor essa incrível produção nas paredes, chão e teto do espaço das oficinas do Sesc Pompéia, pensado por Lina Bo Bardi, principalmente para ser uma anti-escola, um anti-museu, em que arte e cultura estejam inseridas na vivência da escola, cotidianamente e abranja um público cada vez maior.

Por isso nós denominamos essa verdadeira ocupação das oficinas do Pompeia por projetos de arte e design russo soviético de anti-exposição.

Celso Lima e Neide Jallageas, curadores

