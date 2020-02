Ministro do Exterior russo inicia turnê pela América Latina em Cuba

Moscou, 5 de fevereiro (Prensa Latina) O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, iniciará uma excursão a Cuba de 5 a 8 deste mês na América Latina, que incluirá visitas ao México e Venezuela.

O encontro de Lavrov com o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, será realizado na cidade de Santiago de Cuba, no leste do país, disse recentemente a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajarova.





Além disso, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse à Prensa Latina que as medidas coercivas aplicadas pelos Estados Unidos contra o país caribenho, em reforço ao bloqueio de mais de 60 anos, estarão entre os tópicos das negociações bilaterais.



A Rússia participa intensamente do programa de desenvolvimento cubano até 2030, com planos de reparar e modernizar as ferrovias, construir blocos de energia, treinar especialistas, cooperação médica e muitos outros itens.







A manchete russa também se reunirá no México com seu colega daquele país, Marcelo Ebrard, com quem ele abordará o fortalecimento dos órgãos bilaterais de cooperação e integração regional, disse Zajarova.







Essa colaboração inclui entidades como a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, presidida pelo México este ano, destacou.







Na Venezuela, Lavrov planeja se reunir com seu semelhante Jorge Arreaza e com o vice-presidente Delcy Rodríguez e o presidente Nicolás Maduro, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.







Rússia e Venezuela comemoram o 75 aniversário deste ano de suas relações diplomáticas, que será comemorada em 3 de março, disse a porta-voz.







Ambos os países estão avançando na cooperação energética, mineração, transporte, medicina, farmacêutica, colaboração técnico-militar e na coordenação de posições nos aspectos da



arena internacional e oposição à política de sanções, disse ele.







Em todos os casos, o chefe da diplomacia russa abordará o desenvolvimento do diálogo político, da cooperação econômica e do aprimoramento das relações entre este país e as nações latino-americanas, disse a autoridade.







glmv/arc/ato

