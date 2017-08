Sanções dos EUA contra a Rússia?

O vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia Sergei Ryabkov disse coisas surpreendentes em entrevista à rede ABC News.



Dentre outras coisas, o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia disse com toda a clareza que as sanções dos EUA estão empurrando a Rússia na direção de alternativas ao sistema do dólar como única moeda de reserva, que já estão em desenvolvimento.



Durante a entrevista, Ryabkov disse que a Rússia está preparada para retaliar na mesma medida contra quaisquer sanções que os EUA imponham a Moscou. Perguntado sobre se a economia russa suportaria guerra forte de sanções, Ryabkov 'pagou para ver'. Disse que não só a Rússia está preparada para enfrentar qualquer coisa que Washington invente, como, além disso, já está bem perto de ter pronta uma alternativa completa ao sistema baseado no dólar como moeda de reserva:



Pergunta: O senhor disse que a economia russa não está em ruínas. Mas seu país está saindo de uma recessão. Será que a Rússia pode realmente reagir contra os EUA, seu terceiro maior parceiro comercial?



Ryabkov: Acredito que sim, e também acredito que cada passo que o pessoal - digo o pessoal no Congresso dos EUA - der para dificultar nossa vida mais nos aproximará do momento em que já teremos prontas não uma, mas várias alternativas ao sistema financeiro dos EUA, ao sistema do dólar como moeda de reserva, em todas as áreas em que o mundo inteiro, não só a Rússia, vivemos expostos, na dependência das ações frívolas dos EUA.



E devo dizer: vocês mesmos minam a confiança que alguém ainda tenha no sistema de vocês.



Vejam com os próprios olhos (vídeo, a partir de 6', ing.).



Escrevemos ontem sobre como as novas sanções contra a Rússia apressarão o fim do primado do dólar norte-americano. Os negócios de energia entre Moscou e Pequim já deixaram para trás o dólar, e há lista crescente de iniciativas e políticas já implantadas que a Rússia está usando para deixar de depender do dólar. Preparem-se. *****

"E a Rússia cada vez mais perto de se livrar do dólar."

29/7/2017, Russia Insider