Negócios: Irã e Rússia impulsionarão intercâmbio comercial para US $ 10 bilhões

O presidente russo, Putin se reúne com presidente iraniano Rouhani no Kremlin em Moscou. Teerã e Moscou pretendem aumentar o volume de suas trocas comerciais anuais para 10 bilhões de dólares, disse o presidente Hassan Rouhani.

O presidente Rouhani fez as declarações na terça-feira à noite durante um jantar com cidadãos iranianos que vivem na Rússia .

"Serão necessários vários anos para que o povo conheça todos os aspectos do Plano integral de Ação Conjunta ", disse ele, referindo-se ao acordo nuclear entre Teerã e seis potências mundiais .

O presidente iraniano disse que após a implementação do acordo nuclear, com exceção da questão bancária, todos os objetivos seguidos pelo Irã foram alcançados.

O banquete do jantar, que aconteceu em um hotel em Moscou, contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, chefe do gabinete do presidente iraniano Mohammad Nahavandian, e do embaixador do Irã em Moscou Mehdi Sanaei .

O presidente Rouhani, em uma delegação de alto escalão, esteve em Moscou na segunda-feira e na terça-feira à convite formal de seu homólogo russo, Vladimir Putin .

