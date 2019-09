Avançam trâmites para troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia

Moscou, 30 ago (Prensa Latina) O assessor presidencial da Rússia, Yuri Ushakov, confirmou hoje nesta cidade que se foram notáveis certos avanços na getão com o governo da Ucrânia para conseguir uma possível troca de prisioneiros entre ambos países.

O representante do Kremlin disse que o 'tema se debate em um regime fechado, mas, obviamente, posso confirmar que existe verdadeiro progresso'.



Por sua vez, a presidência ucraniana afirmou também hoje em sua conta da rede social Facebook que 'o processo para libertar pessoas detidas pelas duas partes continua'.



Destacou que 'a informação sobre sua finalização não corresponde à realidade', em resposta a rumores de imprensa sobre uma possível libertação de prisioneiros nesta sexta-feira.



Ushakov enfatizou ser imprescindível que Kiev cumpra os compromissos e acordos 'estabelecidos em Paris, em outubro de 2015, e em Berlim, em outubro de 2016' para a solução do conflito entre o Governo ucraniano e as milícias do Donbás.



Indicou que antes de realizar uma nova cúpula no Formato da Normandia (Rússia, França, Alemanha e Ucrânia), Kiev deve cumprir suas 'lições de casa', relacionadas à implementação dos acordos de Minsk.



Desde abril de 2014, a Ucrânia leva a cabo uma operação contra as milícias no leste de seu território, onde se proclamaram as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk em resposta à violenta mudança de governo ocorrido em Kiev em fevereiro do mesmo ano.



Assinados em setembro de 2014 e em fevereiro de 2015 com a mediação da Rússia, da Alemanha e da França, os acordos de Minsk buscam uma solução política ao conflito entre o Governo ucraniano e as milícias do Donbás.



O documento estabelece a retirada das armas pesadas de ambos lados da região de conflito, o cessar fogo, a descentralização política, a autonomia para Donetsk e Lugansk, entre outras cláusulas que até o momento não foram cumpridas por Kiev.



